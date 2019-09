Trezenário de São Cosme e São Damião começa nesta segunda-feira, 16

14/09/19 - 08:54:40

Os fieis da Paróquia São Cosme e São Damião, localizada no conjunto Maria do Carmo II, zona norte de Aracaju, já se preparam para celebrar os seus padroeiros. Neste ano, serão treze dias de celebrações, que começa no dia 16 e será finalizado em 29 de setembro.

O pároco da comunidade, que está sob os cuidados pastorais dos frades capuchinhos, lembra que a festa é o momento mais importante para os paroquianos. “Todos os anos, nosso povo espera ansiosamente para celebrar São Cosme e São Damião, santos da Igreja, que amaram e testemunharam Jesus enquanto curavam os doentes. Com os seus testemunhos, eles nos alegram na missão de evangelizar”, exaltou o frei Gilton Oliveira.

O tema escolhido para ser explorado pelos diversos sacerdotes de Sergipe e Bahia nas festividades é: “A exemplo de São Cosme e São Damião, sejamos vocacionados a amar e servir”, trazendo em destaque o que a Arquidiocese vem trabalhando durante todo este ano.

“A vocação, seja ela sacerdotal, vida consagrada, familiar, enfim, várias vocações são fundamentais para a nossa Igreja. Por isso, vamos destacá-las, recordando a missão que os nossos padroeiros cumpriram aqui na Terra e deixaram como exemplo todos nós”, explicou o frei.

A programação começa todos os dias às 19h com oração do Terço, seguida de Santa Missa. No domingo (29), dia festivo, a programação contará com celebrações o dia inteiro, culminando com procissão e show de evangelização com a Banda Comunidade Que Canta.

Por Marcos Simões

Pastoral da Comunicação da Paróquia