VEREADOR LILO ABENÇOADO E CORONEL ROCHA DEMONSTRAM ALINHAMENTO

14/09/19 - 07:29:54

Pré-candidato a prefeito no município de São Cristóvão, o coronel RR Henrique Alves Rocha, tem trabalhado buscando fortalecer seu nome para a disputa.

Um dos líderes do grupo de oposição, coronel Rocha tem trânsito livre e seu nome é bem aceito pelo agrupamento. Nas redes sociais de blogs da região, as informações são de queo alinhamento do vereador Lilo Abençoado e o Coronel Rocha é cada vez mais claro.

Nesta sexta-feira (13) os dois foram vistos juntos no centro histórico de São Cristóvão e, nesse encontro era possível ver o bom relacionamento entre o coronel e o vereador.

Há quem diga que dessas conversas, pode surgir o nome do candidato e vice para as eleições municipais na 4ª cidade mais antiga do Brasil.