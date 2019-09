Homens invadem casa e executam com vários tiros 2 homens e uma mulher em Cristinápolis

15/09/19 - 08:32:30

Madrugada sangrenta no município de Cristinápolis. Dois homens e uma mulher foram executados a tiros na madrugada deste domingo (15) no município de Cristinápolis.

As informações são de que por volta das 2 horas, dois homens encapuzados arrombaram a porta dos fundos e invadiram uma residência localizada na Rua do lixão na cidade de Cristinápolis e executaram as vitimas.

Segundo informações passadas por populares, dois homens e uma mulher que estavam na casa, foram mortos com vários tiros. Até o momento não há informações sobre o motivo dos assassinatos, mas pode ter envolvimento com drogas.

A polícia foi acionada e está no local fazendo o levantamento e ouvindo as pessoas para poder identificar os autores do crime.

Qualquer informação pode ser passada através do 181 ou 190.