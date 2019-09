ACIDENTE ENVOLVENDO DOIS CARROS DEIXA PELO MENOS DUAS PESSOAS FERIDAS

15/09/19 - 10:20:38

Um grave acidente envolvendo um carro de passeio e uma caminhonete deixou pelo menos duas pessoas gravemente ferida no interior do estado

As informações são de que o acidente ocorrido na BR 235 na manhã deste domingo (15), envolveu uma caminhonete Ranger e um veículo Golf. Nesse carro estavam dois irmãos que retornavam de um funeral no Rio das pedras. Com o impacto, um dos ocupantes do Golf foi arremessado para fora do carro.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e prestou os primeiros socorros.

Com informações e foto de Gordinho do Povo Noticias