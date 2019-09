Caminhada pela Acessibilidade vai agregar inclusão e consciência ambiental

15/09/19 - 08:45:38

A 7ª Semana Aracaju Acessível contará com uma verdadeira aula de respeito ao meio ambiente e às diferenças. No dia 22 de setembro, a partir das 8h, acontece a Caminhada pela Acessibilidade, encerrando a programação da semana, organizada pelo vereador Lucas Aribé.

Este ano, a caminhada terá início nos Arcos da Orla, com os filhotes de tartarugas marinhas seguindo ao mar. Logo depois, os participantes irão até a Praia da Cinelândia, realizando, durante o trajeto, a limpeza do lixo que for encontrado na areia, em uma prática responsável e inclusiva de respeito ao meio ambiente. Ao final do percurso, haverá uma aula pública sobre a preservação ambiental e oficinas.

“Será um momento em que iremos aliar a questão da inclusão da pessoa com deficiência e a preservação ao meio ambiente. Essa caminhada irá simbolizar que todos podem ocupar os mesmos espaços e, ao mesmo tempo, lutar pelas mesmas causas”, afirma Lucas Aribé.

A Semana Aracaju Acessível é realizada há sete anos pelo vereador Lucas Aribé, em alusão ao Dia Nacional e Municipal de Luta da Pessoa Com Deficiência. Com o apoio de diversos parceiros das iniciativas pública e privada, além de entidades do terceiro setor, a série de eventos discute e estimula práticas inclusivas e iniciativas de valorização da pessoa com deficiência.

Fonte e foto assessoria