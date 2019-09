CONFIANÇA PERDE PARA O SAMPAIO CORRÊA POR 2 A 0, NO ESTÁDIO BATISTÃO

15/09/19 - 07:21:29

Após a conquista do acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro, a principal meta do elenco do Confiança agora é a conquista do Brasileiro da Série C.

No inicio das semifinais da Série C do Campeonato Brasileiro, o Confiança perdeu para o Sampaio Correia, do Maranhão, por 2 a 0, no Baptistão, neste sábado (14).

O Confiança terá de vencer o jogo da volta por dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. O segundo jogo será no próximo sábado (21), às 17h, em São Luís.

Confiança 0 x 2 Sampaio Corrêa-MA

Gols: Esquerdinha e Salatiel

CONFIANÇA

Jean, Marcelinho, Vinícius Simon, Luan (Rafael Vila), Michel, Anderson, Everton Santos (Renan Gorne), Flávio, Ítalo, Ari Moura (Bruninho), Tito

SAMPAIO CORRÊA

Andrey, Everton, Odair, Paulo Sérgio, João Victor (Romano), Ferreira, Lucas Hulk (Marcelo Capanema), Eloir (Diones), Esquerdinha, Roney, Salatiel Júnior