Cosplays viram sensação no terceiro dia da Bienal do Livro de Itabaiana

15/09/19 - 08:51:03

Um verdadeiro festival multicultural está acontecendo na cidade de Itabaiana. Durante esta sexta-feira, 13, terceiro dia da 5ª Bienal do Livro, a diversidade de opção está entretendo o público que circula pelos corredores do Shopping Peixoto em busca de conhecimento, dentre elas, os cosplays vem se destacando e chamando a atenção.

Atraindo os olhares até das pessoas mais distraídas, a professora de letras/português e cosplayer Fernanda Santos demorou cerca de duas horas para concluir sua caracterização de Ariel, a pequena sereia, uma das mais famosas princesas do mundo mágico da Disney. “A recepção do público foi muito calorosa. As crianças ficaram admiradas pela presença de uma sereia na Bienal”.

Ammy Muller foi outra cosplayer que chamou a atenção por onde passou. Caracterizada de Tempestade, famosa personagem do filme X-Men que conta a saga de mutantes produzidas pela Marvel, a jovem era uma das mais fotografadas pelo público. “A grande diferença do cosplay é que além da fantasia, tem a maquiagem, perucas e demais indumentárias que chegue próximo a perfeição. Além disto, minha mãe é cosmaker, que é quem produz as fantasias”.

Foto assessoria

Por Danilo Cardoso