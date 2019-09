HCKATUR: PRIMEIRO DIA DO EVENTO REÚNE PARTICIPANTES DE DIVERSAS ÁREAS

15/09/19 - 07:00:56

O evento que acontece pela primeira vez em Sergipe promete criar soluções tecnológicas para o turismo no estado

O Hackatur Sergipe iniciou na noite desta sexta-feira, 13, no Sergipe Parque Tecnológico (SergipeTec), em São Cristóvão.

O evento que faz parte do Investe Turismo de Sergipe que é realizado pelo Ministério do Turismo, Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Turismo (Setur), e do Serviço Brasileiro de Apoio à Micros e Pequenas Empresas (Sebrae), tem como objetivo promover a criação de soluções tecnológicas para o turismo sergipano.

Na oportunidade, estudantes e profissionais das mais variadas áreas se fizeram presentes e demonstraram muita expectativa. A turismóloga Viviane Castro contou que é a primeira vez em um evento desse segmento. “É a primeira vez que estou participando de um evento desse tipo e minha sensação é de estar aberta ao que acontecer”, diz.

Viviane ainda afirma que o evento será uma boa oportunidade para a interação. “Eu imagino que tudo que está relacionado ao desenvolvimento para o turismo tem a perspectiva de construir sempre de forma positiva, e um evento como esse, além de trazer a tecnologia e a inovação, traz outra perspectiva de interação entre pessoas que não se conheciam e vão passar a se conhecer. É uma oportunidade das pessoas poderem trocar contatos e poder trabalhar com algo que elas têm afinidade”, completa.

A expectativa da estudante de psicologia, Lizandra Lisboa, é de enxergar a psicologia dentro das 48h do Hackatur. “Eu espero que o evento agregue profissionalmente e que eu consiga desenvolver e aprender algo sobre o turismo. Acredito que eu posso observar mais facilmente as habilidades que precisamos ter para desenvolver os projetos, como as pessoas se comportam, e quais são os comportamentos precisos para lidar com uma equipe multidisciplinar”, explica.

Já o técnico em administração e consultor de negócios, Thales Carvalho, diz como pretende desenvolver seu projeto. “Espero que a gente consiga fazer um trabalho colaborativo pra agregar as soluções para o turismo, usando metodologia de inovação que é com o que eu trabalho, e agregar principalmente o turismo no interior, que por vezes é esquecido. A gente já veio com uma equipe semi-formada, pensando em algumas ideias e algumas soluções que iremos testar aqui hoje”, fala.

Sobre o projeto

O Hackatur faz parte da ação Inovação da Oferta Turística, dentro do Projeto Investe Turismo, e a analista do Sebrae, Bianca Faria, conta qual a proposta do evento e quais os resultados que espera. “Nós fizemos o mapeamento dos gargalos tecnológicos do turismo e vamos apresentar para os participantes do Hackatur nossas dificuldades, para que eles consigam fazer uma solução tecnológica para solucionar esses gargalos. A gente espera sair com algum aplicativo, algum site responsivo, que efetivamente consiga minimizar o nosso problema no estado. Posteriormente, o Sebrae pretende fazer aceleração dessas ideias para que os participantes levem seus projetos para o mercado, para ganhar dinheiro com isso”, informa.

Para o secretário de estado do Turismo, Sales Neto, o Hackatur, com sua mistura de soluções tecnológicas com turismo, busca criar melhorias nos processos para, assim, gerar impacto positivo nas experiências dos turistas em Sergipe. “O foco é sempre a melhoria para o turismo e dos processos para atender cada vez melhor o turista, para que ele se sinta bem aqui em Sergipe e ainda para que ele volte e indique o nosso destino”, explica o secretário.

O presidente do SergipeTec, que é parceiro do evento e está responsável por toda parte estrutural, fala da importância do Hackatur para o turismo do estado. “Eu acredito que as ideias produzidas a partir da análise dos gargalos que existem na área do turismo, irão permitir resolver alguns entraves e um melhor desempenho no turismo, que reflete em todos os segmentos do estado. O turismo é uma mola propulsora que consegue disseminar seus benefícios para os demais setores, é um elo de ligação”, salienta.

O Hackatur iniciou no dia 13 e segue até o dia 15 de setembro. Ao final do evento, as três equipes que apresentarem as melhores soluções tecnológicas serão contempladas com premiações.

Fonte e foto assessoria