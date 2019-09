Jornalista Carlos Ferreira estréia no sábado, 21, novo programa na “TV Socorro”

15/09/19 - 14:37:36

O jornalista e radialista Carlos Ferreira, foi contratado pela TV Atalaia, para comandar o programa SOCORRO NA TV, cuja estréia está marcada para este sábado, dia 21, a partir das 13h10m. Ferreira leva equipe composta por Sérgio Almeida (imagens e edição) Maise Rocha (reportagem) e Carlos Augusto (redes sociais).

O programa tem como objetivo principal, destacar a história do segundo maior município de Sergipe, incluindo as tradições culturais, culinária, costumes, economia, atividades esportivas, pontos turísticos e as políticas públicas que estão sendo implementadas para melhorar a qualidade de vida da população.