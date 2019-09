Marinete do Forró é opção atrativa para turistas que visitam Aracaju

15/09/19 - 09:05:44

Em circulação durante todo o ano, a Marinete do Forró é importante atrativo aos turistas que visitam Aracaju. Iniciativa desenvolvida pela Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Turismo (Semict) da Prefeitura de Aracaju, em parceria com a Viação Progresso e apoio do Sindicato dos Guias de Turismo de Sergipe (Singtur/SE), a Marinete já é uma marca da capital sergipana e, desde o ano passado, circula todas as sextas-feiras; antes, recebia os turistas apenas durante o período junino.

O Oceanário de Aracaju, localizado na Orla da Atalaia, é o ponto de encontro e de partida dos turistas que embarcam na Marinete do Forró para uma viagem divertida, musicada e com muita história. O autêntico forró nordestino é o companheiro dos passageiros durante todo o percurso, que contempla os principais pontos turísticos de Aracaju.

“Fiquei encantado pelo respeito que a capital tem com seu passado. As pessoas que tiveram influência na história de Aracaju e de Sergipe são lembradas nas estátuas, nas praças e em outros locais”, afirma Paulo Roberto Meurer, que veio de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, para conhecer as belezas do litoral sergipano.

O rio-grandense veio acompanhado da esposa, a também gaúcha Marlene Borges Cardoso. “Gostei das pessoas que nos acompanharam durante o passeio, gostei muito do forró que é tocado durante toda a viagem. Parabéns à Prefeitura de Aracaju, vale muito a pena vir aqui e curtir um pouco da cultura nordestina”, disse a turista, encantada com a cidade.

No roteiro da Marinete, uma das paradas é o Centro de artesanato Chica Chaves. Lá, o ritmo contagiante do Forró continua sob o comando de um trio pé de serra e um casal de dançarinos que animam e ensinam os turistas a dançar o tradicional ritmo musical nordestino.

Em visita a Aracaju pela primeira vez, Fátima Vasco não esperava ser tão agradável a viagem na Marinete. “Foi uma surpresa muito grande para mim, porque já fui para outras capitais do Nordeste e nunca vi nenhuma iniciativa como essa. Achei bem criativa a ideia, porque em São Paulo nós temos um ônibus que passa pelos locais, mas é um veículo comum e esse daqui é divertido e tem música. É bem original”, afirma a paulistana.

Percurso

Dentre os pontos que a Marinete leva os turistas a conhecerem, estão Praia Formosa, Largo da Gente Sergipana, Centro de Artesanato Chica Chaves, mercados centrais, Centro Cultural. Depois, os visitantes retornam ao ponto de partida, a Orla da Atalaia. O tempo total da viagem é de quatro horas, com parada de 10 a 25 minutos em cada ponto visitado.

Foto Silvio Rocha