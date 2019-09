Saneamento Expresso atrai centenas de pessoas em sua passagem pela Bienal

Durante dois dias, centenas de pessoas, dentre as quais inúmeros estudantes de escolas públicas e privadas da capital e do interior do Estado visitaram o Saneamento Expresso e, através de uma maquete, tiveram uma maior percepção sobre todo o processo de tratamento e distribuição da água, esse líquido essencial para a existência humana. O veículo, que ficou no estacionamento do Shopping Peixoto quinta (12) e sexta-feira (13), foi um atrativo que fez muito sucesso, durante a V edição da Bienal do Livro, que acontece até este domingo, em Itabaiana.

“Dada a relevância da Bienal, a Deso não poderia perder a oportunidade de estreitar ainda mais o relacionamento com a comunidade de um município que vem recebendo investimentos volumosos na área de saneamento. Por isso trouxemos o Expresso Saneamento, que é o primeiro veículo dessa natureza dentre todos as companhias de saneamento do Norte e Nordeste”, destacou o diretor de Meio Ambiente e Expansão da Companhia, Gabriel de Campos, que esteve prestigiando o evento.

Consolidando compromisso

Projetado pela diretoria de Meio Ambiente e Expansão e da Gerência Socioambiental da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), o ônibus foi financiado com recursos do Banco Mundial. “Enquanto a água escorre nem sempre dá para pensar no que é feito para que esse bem tão precioso chegue às torneiras com qualidade”, afirmou Ardilles Souza Ferreira, gerente de Ações Socioambientais do Programa Águas de Sergipe.

Na visita, guiada por servidores da Companhia, os participantes acompanharam desde a captação até a devolução do efluente tratado no corpo hídrico. A maquete também detalha como acontece a proteção de mananciais, o saneamento rural e urbano, as estações de tratamento de água e esgoto, drenagem pluvial, resíduos sólidos, o uso consciente da água e até o manejo do lodo de esgoto.

Para o gerente socioambiental da Deso, Mário Léo de Oliveira Rodrigues, a iniciativa consolida o compromisso da Companhia com o desenvolvimento sustentável das comunidades nas quais está inserida. “Estamos atendendo diversos municípios em todo Estado de forma itinerante. Já visitamos as sedes regionais (Lagarto, Itabaiana, Propriá e Nossa Senhora da Glória), dentre outras cidades, com resultados muito expressivos, atendendo a uma demanda dos programas Deso vai à Escola e a Escola vai à Deso”, observou Mário, que também é Secretário da Bacia Hidrográfica do Rio Piauí.

Águas de Sergipe

A ação é patrocinada pelo Programa Águas de Sergipe, um investimento financiado pelo Banco Mundial, com a finalidade de disseminar informações sobre o consumo consciente de água e ainda reforçar a importância da participação da comunidade no bom funcionamento dos sistemas de abastecimento e esgotamento sanitário.

“O ciclo do saneamento foi apresentado em suas quatro vertentes, tratamento de água e esgoto, drenagem pluvial e resíduos sólidos, mostrando o equilíbrio que deve haver entre elas. Está sendo enriquecedor estar em contato com a população, onde cada cidadão torna-se um agente multiplicador da educação ambiental”, disse o coordenador de educação ambiental da Deso, José Jorge Silva Santos.

“Para nós da Bacia Hidrográfica do São Francisco, que temos essa parceria com o Saneamento Expresso foi de extrema relevância. Essa visão de educação ambiental e de contexto com a bacia, permitiu a todos os envolvidos contribuir para ampliar a percepção e mudança de mentalidade de jovens e adultos das mais variadas classes sociais”, disse Marcos Lázaro da Costa, presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sergipe, ressaltando que por onde o Expresso passou já se observa uma evolução no que diz respeito à responsabilidade para com os rios e para com os resíduos hídricos.

Fonte e foto assessoria