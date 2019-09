Ainda a desfiliação de Gilmar

16/09/19 - 00:01:14

Diógenes Brayner

Políticos mais experientes preferem não opinar sobre a decisão do deputado estadual Gilmar Carvalho, em entrar com pedido de desfiliação do PSC junto ao TRE-SE. Tudo pode acontecer, inclusive ele permanecer onde está. Alguns dos seus aliados apostam que ele fica livre da legenda e deve embarcar em uma outra que lhe dê condições de disputar a Prefeitura de Aracaju, seu desejo maior esse momento. Gilmar tem bom acesso junto à periferia. Tanto que algumas pesquisas já realizadas demonstram claramente isso.

Está decidido – lógico, por ele – que só vai para uma legenda com apoio absoluto para a sucessão municipal. Dois partidos são citados. Primeiro o Partido Liberal (PL) que se mantém no mais absoluto silêncio. O outro é o Democratas (DEM), que prefere esperar que ele “resolva essa questão partidária para analisar como é que fica”. Por volta das 22 horas de ontem um cidadão bem enfronhado nas pendengas políticas, pensa duas vezes para tratar do assunto. Lembrou que a procuradora eleitoral em Sergipe, Eunice Dantas, “é muito competente, atenta e não deixa passar nada”.

Admitiu que nos últimos três meses o MPE, em processos eleitorais vem obtendo êxito e citou a questão das cassações da chapa do governador Belivaldo Chagas e Eliane Aquino, e do deputado federal Bosco Costa. Além disso, há o risco de suplentes requererem o mandato, mesmo que não sejam o primeiro ou o segundo, recorrendo da decisão junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Advogados de Gilmar têm absoluta certeza que isso não vai acontecer, em caso de uma decisão favorável do TRE. De qualquer forma é uma discussão jurídica que acontece num momento em que há muita frieza nas conversas sobre alianças e eleições municipais.

Curioso que sobre esse caso do pedido de desfiliação de Gilmar Carvalho do PSC, a maioria dos políticos fala sempre pedindo off. Para qualquer coluna a publicação de declarações de pessoas que não sejam em ON dão margem às insinuação de que saem da mente de quem as escreve. Que se pode fazer? Ontem um político que pensa em se filiar ao DEM disse que não concorda em Gilmar Carvalho candidatar-se a prefeito pela legenda. Acha que ele é muito pretensioso e não concilia.

– Gilmar Carvalho pensa que carrega dois poderes: “o legislativo, como deputado, e o quarto poder, como integrante da imprensa”. Tudo isso sem ter “grupo político consolidado”. Um fato interessante: tem outros pretendentes à sucessão municipal no DEM, embora a maioria torça para que seja a senadora Maria dos Carmo Alves. Lógico que a filiação de Gilmar Carvalho ao DEM não causará problemas, mas seu nome terá que passar por membros do partido e apresentar maioria.

Além disso, o líder do prefeito na Câmara, Vinícius Porto (DEM), quer que o partido se alie a Edvaldo Nogueira.

Reunião com alemães

Belivaldo Chagas já se encontra em Natal (RN) onde participa hoje da Reunião dos governadores do Nordeste, que tem início no período da tarde. Entretanto, pela manhã, haverá reunião com investidores alemães interessados na região.

*** O evento com alemães era apenas para o Rio Grande do Norte, mas a governadora decidiu ampliar e fazer com todos os Estados.

Nordeste se encontra

No período da tarde os Governadores do Nordeste vão discutir reforma tributária, concessões públicas e a política de investimentos da Petrobras.

*** O Consórcio do Nordeste tratará da viagem à Europa, em novembro. Visa captar investimentos com foco na geração sustentável de emprego e renda para a região.

*** Também será discutido o projeto Nordeste Conectado, que pretende ampliar a conexão de internet em banda larga na região através de PPP.

Espera por Gilmar

A ação impetrada pelo deputado Gilmar Carvalho (PSC) junto ao TRE-SE para deixar o partido sem problema de perder o mandato, criou expectativa em outros parlamentares que desejam mudar de sigla.

*** Todos estão atentos ao resultado do pedido de Gilmar. Se der certo, haverá uma série de mudanças, não apenas no PSC.

Também Samuel

O Capitão Samuel (PSC) também manifestou seu desejo de trocar de partido. Está em conversa avançada com o DEM e pensa em organizar suas bases para tentar a Câmara Federal.

*** Está conversando sobre a mudança de partido com José Carlos Machado.

Diz-se tranquilo

A direção do PSC se mostra tranquila com o pedido de desfiliação de Gilmar Carvalho e já tinha conhecimento da ação junto à Justiça Eleitoral através da imprensa.

*** O presidente municipal do PSC, Clovis Silveira, diz que está esperando a intimação para fazer a defesa, caso seja necessário.

*** Acrescenta que isso não causará prejuízos, porque desde março que há essa perspectiva.

Não vai expulsar

Através do Zap, Clóvis manda aviso aos navegantes: O PSC não prende ninguém, até porque vive no regime democrático onde todos têm o direito de ir e vir. “O que o PSC não vai fazer é expulsar filiados sem justa causa”.

*** – Se alguém por qualquer motivo ou interesse quer sair do partido, que saia sem criar problemas e sem culpar ninguém, principalmente quem o ajudou, disse.

*** – Maldito é o homem que cospe no prato que comeu, porque quem sabe um dia pode comer no prato cuspido, filosofou.

Bom na enquete

Prefeitinho, da radio Juventude, em Lagarto, agradeceu aos internautas que, através de enquete publicada no site Lagartense, sugeriram seu nome para disputar a Prefeitura do município em 2020.

*** Prefeitinho disse que depende das circunstâncias do momento. Se Hilda Ribeiro for candidata à reeleição ele apoiará: “não sendo, aí vou tentar viabilizar minha candidatura”.

Crê na unidade

O presidente regional do MDB, Fábio Reis, disse ontem que não acredita no lançamento de candidatura da base aliada, para contrapor à tentativa de reeleição do prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB).

*** Admite que haverá a unidade do grupo e até o seu fortalecimento para as eleições ao Governo em 2022.

Rumo certo

O deputado estadual Gilmar Carvalho, caso consiga mesmo deixar o PSC, já tem um rumo certo: o DEM. Ele vem conversando com a direção do partido.

*** Quem também está com um pé no DEM é o deputado Capitão Samuel.

Eduardo x Alessandro

O senador Eduardo Bolsonaro escreveu no twitter: “sobre a CPI da Lava Toga. Muitas dúvidas são respondidas neste vídeo da professora Paula Marisa em que ela te convida para uma reflexão falando de mim, senadores e ministros”.

*** Alessandro responde: Repassando fake news para tentar encobrir a covardia e o acordão? Falta de vergonha na cara. A real é que o sistema está usando o rabo preso da sua família para barrar o combate à corrupção.

*** Quem quer mudar o Brasil apoia a CPI. Quem quer mamata em embaixada fica com mimimi.

Resolver o imbróglio

Alguns membros do DEM disseram que Gilmar Carvalho primeiro precisa resolver o imbróglio para definir para qual partido ele vai.

*** A decisão do partido não passará apenas pelos contatos com José Carlos Machado e com ACM Neto.

*** Os membros do DEM precisam ser ouvidos, principalmente os pré-candidatos a vereador, os vereadores e demais membros do partido.

Por falar nisso

A senadora Maria do Carmo Alves (DEM) e o presidente regional do partido, José Carlos Machado, visitam hoje duas sedes de entidades filantrópicas.

*** Foram criadas por D. Maria e ela quer ver se está faltando alguma coisa.

Um bom bate papo

Cortar salários – Os Correios ainda poderão descontar o salário de cada um dos servidores que fizerem parte da greve.

Aprovar pedidos – Assembleias e Câmaras é que aprovarão pedidos dos Estados e Municípios que queiram integrar a previdência federal.

Marajás moem – José Geraldo Gonçalves diz que em apenas seis meses os marajás do Senado já moeram R$ 268,2 milhões em Auxílio-alimentação.

Nova reunião – Segunda-feira o governador Belivaldo Chagas participa de reunião com colegas do Nordeste sobre visitas à Europa.

Kennedy Alencar – Imagem do Brasil ladeira abaixo até diante de conservadores dos EUA. Fala sem conexão com realidade. Estamos fritos.

Manter aliança – O prefeito Edvaldo Nogueira está atuando para manter a aliança que o elegeu em 2016, inclusive boa parte do PT.

Ser ou não ser – O presidente municipal do PSC Clóvis Silveira dá uma cutucada: “não vou aonde não me esperam, nem estou aonde não sentem minha falta”!

Plano B – Depois da resistência à criação de um imposto parecido com a antiga CPMF, o ministro Paulo Guedes terá de trabalhar com um plano B para apresentar a reforma tributária do governo.

Pagar dívidas – “Uma pesquisa de opinião pública mostrou que quase 10 milhões de pessoas usarão dinheiro do FGTS para pagar dívidas”.