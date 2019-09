Belivaldo participa do Encontro Econômico Brasil-Alemanha

O evento reúne empresários dos dois países para debater iniciativas de ampliação do fluxo de comércio e investimento entre Brasil e Alemanha

Cumprindo agenda coletiva com os governadores do Nordeste, nesta segunda-feira (16), o governador Belivaldo Chagas participou do Encontro Econômico Brasil-Alemanha (EEBA), que acontece de 15 a 17 de setembro, no Centro de Convenções de Natal, Rio Grande do Norte. A edição 2019 traz o tema ‘Parceria Brasil-Alemanha em tempos de mudança global’ e é o mais importante evento do tema nas relações entre os dois países.

O encontro, que além de contar com a participação dos gestores nordestinos e de lideranças empresariais de ambos os países, também contou com a presença do presidente da República em exercício, General Hamilton Mourão. O objetivo principal é reunir as comunidades empresariais dos dois países e debater iniciativas para a ampliação do fluxo de comércio e investimentos entre Brasil e Alemanha, com destaque para as áreas de infraestrutura, energia, saneamento, turismo, saúde, segurança a e educação.

Durante o EEBA, os participantes receberam uma edição impressa de um jornal sobre o Consórcio Nordeste, apresentando os principais debates e parcerias referentes ao desenvolvimento de toda a região.

“Cada vez mais o Nordeste ganha destaque nacional e internacional, e ter esse momento para apresentar nossas potencialidades e buscar atrair investidores é de extrema importância. Esse encontro, além de explorar as riquezas que cada estado tem a apresentar, fortalece a união entre os todos que compõem a região Nordeste em busca da captação de novos investimentos e um mercado cada vez mais pujante”, destacou Belivaldo.

Ainda no evento, o Instituto de Pesquisas em Tecnologia e Inovação (IPTI), parceiro da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia – Sedetec e Secretaria de Estado da Educação, Esporte e Cultura – Seduc, apresentou seus projetos relacionados à área da tecnologia, educação, saúde e economias criativas. E o governador passou pelo estande do Instituto e cumprimentou o co-fundador do IPTI, Saulo Barretto.

