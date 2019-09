Caindo fora de Sergipe

16/09/19 - 08:33:00

Apenas os desavisados se surpreenderam com a notícia sobre o fechamento da sede da Petrobras em Aracaju. Apesar do silêncio da classe política, não é de hoje que a petrolífera arruma as tralhas para cair fora de Sergipe. O primeiro sinal disso foi a drástica redução dos 12,5 bilhões de dólares previstos no Plano de Negócios e Gestão da empresa para o quinquênio 2014/2018. Ninguém reclamou quando a companhia anunciou a venda dos campos petrolíferos Piranema e Piranema Sul, na Bacia de Sergipe-Alagoas, além do desejo de torrar nos cobres nossos campos terrestres. Depois, a Petrobras lacrou a Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados, em Laranjeiras, e agora se anuncia o fechamento de sua sede na capital. Triste em tudo isso é ver Sergipe andando a passos largos para a bancarrota, enquanto a nossa classe política chora pelos cantos como bezerros desmamados. Só Jesus na causa!

Não larga o osso

O empresário João Tarantella (PSL) jura que disputará a Prefeitura de Aracaju no ano que vem. O problema que o PSL está todo enrolado na Justiça Eleitoral. Além do mais, o deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB) garante ter o controle do partido no estado. Entrevistado pelo semanário Cinform, Tarantella promete retomar o PSL do petebista e legaliza-lo para disputar as eleições de 2020. Resta saber se o comando nacional da legenda pensa como ele. Vixe!

Estácio em festa

A transformação acadêmica da Faculdade Estácio de Sergipe em Centro Universitário será comemorada nesta terça-feira (17). Durante o evento, a sociedade conhecerá o papel social e educacional desempenhado há quase meio século pela Estácio no Brasil e a sua trajetória de 18 anos em Sergipe. A solenidade está marcada para as 19h, na sede da instituição de ensino superior, à rua Teixeira de Freitas, 10, bairro Salgado Filho, em Aracaju. Prestigie!

Nordeste em debate

E o governador Belivaldo Chagas (PSD) participa, nesta segunda-feira, da reunião do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste. Agendado para Natal (RN), o encontro tratará sobre o projeto Nordeste Conectado, a captação de investimentos para a região, a reforma tributária e a situação da Petrobras. Hoje pela manhã, os governadores nordestinos se reunirão com investidores alemães. Melhor assim!

Pesadelo

Temendo acordar com a Polícia Federal batendo à porta, alguns empresários e políticos sergipanos estão pernoitando em postos de combustíveis e em motéis. Só retornam aos luxuosos apartamentos após as seis da matina, portanto, depois do horário em que os agentes da PF costumam tocar a campainha para cumprir mandados de prisão contra robustos propineiros. Danôsse!

Deu pra trás

Veja o que a amiga Thais Bezerra publicou no Jornal da Cidade: “De nada adiantou a homenagem que a Parada Gay prestou ao vereador Américo de Deus (Rede). Pressionado por eleitores e colegas, o parlamentar retirou de pauta o Projeto de Lei 249, que transformava o evento LGBT+ em Patrimônio Cultural de Aracaju. Mesmo consciente que sua propositura era uma ação afirmativa contra a discriminação, Américo preferiu ficar de bem com os conservadores contrários à justa homenagem que ele pretendia fazer à Parada Gay”. Aff Maria!

Parto na rua

Liderança política na região Sul de Sergipe, o deputado federal Valdevan Noventa (PSC) diz ter ficado indignado ao assistir o vídeo mostrando uma mulher parindo dentro de um carro. O fato ocorreu, semana passada, em frente ao Hospital e Maternidade Amparo de Maria, em Estância. O parlamentar promete discutir este triste fato com a direção do hospital e com o governador Belivaldo Chagas (PSD), pois “do jeito que está não pode continuar”. Homem, vôte!

Bienal é sucesso

Muitos políticos deram as caras na Bienal do Livro de Itabaiana, encerrada ontem. Sucesso de público e títulos lançados, o evento foi prestigiado, entre outros, pelos deputados federais Laércio Oliveira (PP), Fábio Mitidieri (PSD), Jackson Barreto (MDB), Antônio Carlos Valadares (PSB), além das lideranças políticas locais, como os deputados estaduais Luciano Bispo (MDB), Talysson de Valmir (PR) e Maria Mendonça (PSDB). Legal!

Pelo ladrão

O governo de Sergipe anda preocupado com a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso). O governador Belivaldo Chagas (PSD) já disse não ter interesse em privatizar aquela estatal, porém alerta ser preciso melhorar e muito seu funcionamento. O gestor não se conforma com as enormes perdas de água tratada, incluindo os chamados “gatos”. E Belivaldo tem razão: o furto de água na Grande Aracaju está em um nível epidêmico, a ponto de em alguns bairros existirem ruas inteiras sem hidrômetros. É a água tratada escorrendo literalmente pelo ladrão. Crendeuspai!

Defesa do capitão

O deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB) saiu em defesa do presidente Jair Bolsonaro (PSL), criticado pelo senador Alessandro Vieira (Cidadania). O petebista considerou as críticas gratuitas e estranhou que o senador bolsonarista tenha defendido o “parlamentarismo branco de Maia e Alcolumbre, amplamente conhecidos por seus conchavos e trocas políticas”. Por fim, Rodrigo indaga se “não é esse mesmo Alcolumbre quem está barrando a CPI da Lava Toga?”. Com a palavra, Alessandro Vieira. Misericórdia!

Recorte de jornal

