CLÓVIS SILVEIRA AFIRMA QUE VALDEVAN NOVENTA TENTOU TIRAR O PSC DE ANDRÉ MOURA

16/09/19 - 07:57:25

O presidente do diretório municipal do PSC, Clóvis Silveira, afirmou na manhã desta segunda-feira (16) que o deputado federal Valdevan Noventa (PSC) procurou por duas vezes a direção nacional para tentar tirar do ex-deputado federal André Moura a direção do partido em Sergipe.

Áudios divulgados nas redes sociais, mostram afirmações feitas por Valdevan de que os inimigos dele estão dentro do seu agrupamento e o partido trabalha para beneficiar apenas uma pessoa, e que embora não tenha citado nomes, este seria André.

Clóvis afirmou que “ele procurou a direção para assumir a presidência e só não conseguiu porque André é muito ligado à nacional. Eu nem conheço esse moço, nunca conversei com ele e não o conheço. Ele nunca participou de uma reunião do partido”, disse Silveira.

Durante a entrevista que concedeu ao radialista Narcizo Machado, Clóvis Silveira comentou ainda sobre a posição do deputado estadual Gilmar Carvalho (PSC) que já demonstrou interesse em deixar o partido, inclusive, pedindo à direção para ser expulso.

Clóvis disse que Gilmar Carvalho não cumpriu o acordo firmado, já que segundo ele, teria se filiado ao PSC para apoiar a pré-candidatura de Gilmar à prefeitura de Aracaju.

Para ele, o deputado “pode estar criando um clima. Eu sou contra a expulsão dele até porque não há motivos”, disse Clóvis explicando que, devido à indecisão de Gilmar, “a postura dele me magoou muito, me deixou insatisfeito, mas o PSC sempre acolheu muito bem Gilmar”, afirmou.