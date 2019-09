CLÓVIS SILVEIRA QUER SE PROMOVER EM MEU NOME, AFIRMA VALDEVAN NOVENTA

16/09/19 - 16:10:42

Ao tomar conhecimento da entrevista concedida pelo presidente do diretório municipal do PSC, Clóvis Silveira, ao radialista Narcizo Machado, o deputado federal Valdevan Noventa (PSC) afirmou que não se surpreende com as manifestações de Clóvis, uma vez que o mesmo já é conhecido pela sua postura desastrosa e polêmica. “Clóvis Silveira sempre busca os holofotes da imprensa e desta vez resolveu se promover com o meu nome e do deputado Gilmar Carvalho, o que é lamentável”, disse.

Divulgação / Assessoria de Comunicação

“Em momento algum tive conversas buscando assumir a presidência do partido, pelo contrário. Não sou o tipo de pessoa que busca o espaço do outro, sempre lutei para conquistar o meu próprio espaço”, completou.

Valdevan Noventa afirmou ainda que achou curiosa a informação de que não participa das reuniões do partido, uma vez que não é convidado e não tem conhecimento sobre as mesmas. “Clóvis devia provar a sua organização e apresentar algum protocolo de convite de reunião. Francamente, se houve as mesmas não chegaram até mim”, disse.

E sobre os áudios de que o deputado federal teria falado sobre o partido beneficiar apenas uma pessoa, o parlamentar justificou. “Me referia aos tempos de campanha. Financeiramente, o partido me ajudou aquém do que eu esperava. Mas isso não é uma realidade exclusiva do PSC, mas sim de qualquer outra sigla partidária. Sempre há os candidatos que os partidos investem mais”.

O deputado Valdevan Noventa ainda lamentou a entrevista de Clóvis. “Existem pessoas que se submetem a serem usadas como massa de manobra de terceiros. Não tenho diferenças com nenhum membro do partido e caso eu venha a ter, resolverei internamente e não na imprensa. Roupa suja se lava em casa”, afirmou.

E encerrando o assunto, o parlamentar foi enfático. “Tenho um ótimo relacionamento com todos os deputados da bancada federal”.

Da assessoria