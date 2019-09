COOPANEST-SE EMITE NOTA DE ESCLARECIMENTO SOBRE PARALISAÇÃO NO HRAM

16/09/19 - 05:17:33

A situação do Hospital Amparo de Maria (HRAM) se agrava cada vez mais, a gestão não consegue honrar os acordos firmado com os profissionais. A situação ficou insustentável e os anestesistas paralisaram suas atividades. Segundo a diretoria da Coopanest, desde maio não há pagamento dos honorários médicos, além de não haver condições de trabalho.

A Cooperativa emitiu uma nota esclarecendo a paralisação

Nota de Esclarecimento

A Cooperativa dos Anestesiologistas de Sergipe (COOPANEST-SE) vem a público esclarecer a suspensão da prestação de serviço dos nossos cooperados no Hospital Amparo de Maria (HRAM), na cidade de Estância.

Esta atitude deve-se à falta de pagamento dos honorários médicos, que se arrasta há meses, gerando um passivo acumulado impossível de administrar junto aos cooperados; além da falta de condições de trabalho que compromete o exercício profissional e põe em risco a vida dos pacientes.

Vários acordos foram firmados com a administração do hospital, objetivando sanar as dívidas da instituição com a cooperativa, mas lamentavelmente não foram cumpridos. As dívidas de produtividade estão acumuladas desde o ano passado. Quanto aos honorários, o último pagamento foi efetuado em abril, fato que vem criando inúmeras dificuldades financeiras aos profissionais.

Diante dos fatos expostos acima, não nos restou outra alternativa senão a suspensão de nossas atividades. Lamentamos tal situação e aguardamos a solução do problema que é compartilhado pelos demais prestadores de serviço e funcionários.

A Diretoria