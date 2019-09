DESENVOLVIMENTO É TEMA DE VISITA DO COORDENADOR DO FÓRUM EMPRESARIAL À SEFAZ

16/09/19 - 15:49:20

O fortalecimento da política tributária do Governo de Sergipe, voltada ao desenvolvimento econômico estadual foi o assunto principal da reunião ocorrida na manhã desta segunda-feira (16), entre à Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) e o Fórum Empresarial. Durante a conversa, representantes da entidade reconheceram o trabalho que vem sendo feito pelo Governo do Estado em áreas estratégicas da economia, como o turismo, o setor industrial e o seguimento comercial.

“Inicialmente viemos aqui reconhecer o trabalho que tem sido feito na Secretaria da Fazenda e os avanços conquistados, a exemplo da redução do ICMS no querosene de aviação, a política do gás para empresas do PSDI e também a política adotada para trazer a Rede Cencosud de volta ao Estado. Nesses três pontos nós sabemos que a Secretaria da Fazenda foi primordial para que Sergipe tivesse sucesso”, declarou Milton Andrade, coordenador do Fórum Empresarial de Sergipe, que esteve acompanhado pelo vice-coordenador, Celso Hirosh.

Milton ressaltou ainda que acredita que este esforço do Governo representa mais voos, bem como um custo Sergipe mais barato para a indústria, e mais mil novos empregos no caso da Rede Cencosud retornar. “Então nós viemos reconhecer esse trabalho e viemos também convidar o secretário para comparecer ao almoço do Fórum Empresarial, para falar do parcelamento especial de ICMS, que é bom para quem recebe e bom para quem paga. Viemos propor uma parceria, para que a gente caminhe de mãos dadas, e possamos juntos, ajudarmos no desenvolvimento do Estado”, completou.

Para o secretário da Fazenda, Marco Antonio Queiroz, o reconhecimento é sempre bem-vindo, “pois o Fórum Empresarial é uma instância representativa e engajada na busca de alternativas que favoreçam a melhoria do ambiente de negócios em Sergipe”, disse.

Por Helber Andrade

Foto: Submark/Sefaz