DOIS HOMENS SÃO MORTOS E UMA MULHER FERIDA DURANTE ASSALTO EM ITAPORANGA

16/09/19 - 08:19:50

Uma suposta tentativa de assalto neste domingo (15) em uma fazenda no município de Itaporanga D´Ajuda, terminou com dois homens mortos e uma mulher ferida.

As informações são de que homens armados chegaram à fazenda localizada no povoado Rio Fundo do Arame, às margens da BR 101 e durante a ação criminosa, Manoel Jesus da Conceição, 45 anos, e Marcelo Melo Alves, 33 anos, foram atingidos por disparo de arma de fogo e morreram no local. Os corpos das vitimas foram encontrados, um no quarto e o outro no matagal.

Uma mulher que estava no local também foi baleada. Ela foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi levada para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse).

A polícia foi acionada e esteve no local fazendo os levantamentos e irá investigar o caso.