Entregue premiação para os vencedores do 1º Concurso de Criatividade e Inovação

16/09/19 - 14:12:42

O prefeito Edvaldo Nogueira entregou, na manhã desta segunda-feira, 16, a premiação do 1º Concurso de Criatividade e Inovação na Gestão Pública, realizado pela Prefeitura. Foram premiadas as três melhores ideias, dentre os 36 projetos elaborados por servidores municipais. Também foram entregues certificados tanto para os participantes como para os membros da Comissão de Avaliação e Comitê Gestor. Lançado no mês de abril, pela Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog), através a Escola de Governo e Administração Pública (Esgap), o concurso teve como finalidade estimular os funcionários do quadro administrativo a desenvolverem a cultura de inovação no setor público, contribuindo para o atendimento das necessidades da população.

Além disso, a ação teve o objetivo de valorizar os servidores que atuam de maneira proativa, em benefício dos interesses públicos. “Hoje foi um momento de muita alegria, pois a gente pode ver que este concurso de inovação foi muito bem recebido pelos servidores e muitos participaram. Foram 36 projetos apresentados, com bastante qualidade, o que mostra que os trabalhadores da Prefeitura estão querendo encontrar caminhos inovadores para melhorar a vida das pessoas. Foram projetos diversos, que focaram desde a melhoria do atendimento no Sistema Único de Saúde até o projeto vencedor, que é um jogo de vídeo-game, que ensina as crianças a cuidarem melhor do patrimônio público”, destacou o prefeito Edvaldo Nogueira.

Em seu discurso, o gestor enfatizou que os resultados obtidos demonstram a preocupação dos servidores da Prefeitura com a melhoria da cidade. “Fiquei impressionado porque acredito na inovação, na tecnologia e na capacidade das pessoas de servir o cidadão. Todos os projetos são maravilhosos. Por isso determinei aos secretários que conheçam os projetos, verifiquem aqueles que podem ter aplicação imediata, porque tenho certeza que poderão contribuir de maneira decisiva para a construção de uma gestão mais eficiente, eficaz e efetiva”, reforçou.

De mesmo modo, o diretor da Escola de Governo, Bosco Rollemberg, afirmou que o objetivo de despertar nos servidores a capacidade inovadora foi alcançado. “Esse era o nosso propósito e conseguimos criar esse clima. Foi uma disputa saudável, daqueles que tinham as melhores ideias vencendo os problemas, por uma ordem de gravidade. Eles conseguiram coordenar o tempo das atividades rotineira para pensarem em coisas diferentes, saírem da caixa, como o prefeito sempre pede. E o resultados foi esse, em 43 dias, 36 projetos com ideias simples, viáveis, baixo custo, mas com a possibilidade de serem implementados de imediato”, salientou

Bosco também informou que, diante do sucesso da 1ª edição do concurso, a segunda já está prevista para início de 2020. “Em janeiro já vamos lançar o edital. Então, a partir de amanhã, os servidores já devem estar antenados com o que está acontecendo. Todo mundo tem ideias novas, todos têm capacidade. Só temos sete notas musicais e uma riqueza enorme de músicas no universo. O mesmo serve para as ideias criativas. Esse é o espírito. Para pensar em soluções diferentes é preciso sair da rotina. E nós contamos com os servidores, que conhecem as necessidades da população, na prática, para superar, cada vez mais, esse desafio”, pontuou.

Concurso

O projeto que ficou com a 1ª colocação do concurso foi o “Serius Game Anjos Azuis: preservando o patrimônio e construindo a cidadania”. Segundo a autora, a guarda municipal Aracely Matos, que possui 6 anos na corporação, a ideia surgiu com a proposta de ensinar sobre a importância da preservação do patrimônio público, através de um jogo educativo digital. “O projeto surgiu para instrumentalizar o “Anjos Azuis”, projeto da Guarda Municipal que trabalha com teatro de fantoches e palestras nas escolas. Tive a ideia de transformar o teatro num jogo com foco na preservação do patrimônio. Eles andam pela cidade, tirando foto de depredação do patrimônio e ajudam a Guarda Municipal a descobrir que está destruindo a cidade. No final, dependendo da pontuação, descobre quem é”, explicou.

Segundo ela, o formato já foi testado em unidades de ensino do município e aprovado. “Fizemos um projeto-piloto. No primeiro momento fomos para a escola e aplicamos. Agora vai aumentar, vai para todas as escolas. Já funciona em versão desktop e irá, agora, para versão Mobile, o que vai facilitar o acesso. Também iremos disponibilizar na Play Store. O concursos foi ótimo. Um estímulo muito importante para nós, servidores”, frisou Aracely que recebeu, além do certificado, um prêmio no valor de R$3 mil, patrocinado pela Corretora Banese.

Já o segundo lugar ficou para o projeto “Clube do leitor: pequenos sonhadores”, produzido pelas servidoras Andressa Rejane de Oliveira Melo e Vanessa Araújo. Elas foram contempladas com um ano de curso de idiomas, pela Universidade Tiradentes. Já o terceiro foi o “Casa Legal, papel na mão”, das responsáveis Dauane Conceição Santos Santana, Luciola Alves e Mariana Martins, que ganharam um tablet, patrocinado pelo Banco do Brasil.

Para chegar aos primeiros colocados, a comissão avaliou oito critérios: inovação, resultados e/ou impactos, utilização eficiente de recursos, parcerias, participação dos beneficiários, mecanismos de transparência e controle social, grau de replicabilidade, e grau de sustentabilidade. “Avaliamos a criatividade e inovação e, dentre eles, se é de continuidade de alguma coisa interna ou algo muito novo, que é para caracterizar a mudança na gestão municipal. Mas a inovação foi algo que teve o maior peso, a característica fundamental para a escolha desses projetos”, detalhou o membro da comissão avaliadora e diretor técnico do Sergipe Tec, Diego Costa.

O pró-reitor da Universidade Tiradentes Josenito Oliveira ressaltou que a parceria com a Prefeitura fortalece, tanto a instituição quanto a gestão municipal. “A missão da Unit é inspirar as pessoas a seguirem novos horizontes. Então nada mais justo do que participar deste concurso, contribuindo para o desenvolvimento da cidade. Recebemos o convite e de imediato aceitamos, pois é importante que estimulemos a criatividade e a inovação para que possa melhorar os serviços da nossa cidade”, disse.

Participaram da solenidade o vereador Zé Valter, representando o Banese Corretora de Seguros a diretora Administrativa e Financeira do Banco do Estado de Sergipe, Shirley Batista, representando o Banco do Brasil o gerente Geral da Agência Setor Público de Aracaju, Erick Dale, além de secretários municipais.

