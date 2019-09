Governadores do Nordeste estarão unidos pela manutenção da Petrobras na região

16/09/19 - 21:35:59

*Governadores do Nordeste unidos pela manutenção da Petrobras na região *

Assunto de destaque na reunião de governadores do Nordeste foi o desinvestimento da Petrobras no Nordeste como um todo. O senador do Rio Grande do Norte, Jean Paul Prates, mostrou um quadro preocupante, onde muito em breve, a Petrobras encerrará suas operações em todo Nordeste, ficando apenas na região Sudeste, explorando o Pré-Sal.

Belivaldo Chagas disse que os governadores do Nordeste estarão “unidos para tentar evitar esses desinvestimentos em massa na região. Essa é a nossa luta que terá desdobramentos”.

Belivaldo disse ainda que “vamos entrar de cabeça nessa luta para evitar um maior desinvestimento da Petrobras na região Nordeste e em especial em Sergipe. Queremos uma Petrobras forte e cumprindo seu papel de empresa que gera desenvolvimento para nosso estado e nosso país”!

Carta de Natal

No final da reunião os governadores publicaram a Carta de Natal

Natal, 16 de setembro de 2019.

Reunidos em Natal-RN, os governadores dos estados do Nordeste brasileiro, no âmbito do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste, expõem, nesta carta, o que segue: