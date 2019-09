Hospital de Urgência de Sergipe realizará I Feira de Segurança do Paciente

Em alusão ao Dia Mundial da Segurança do Paciente, celebrado dia 17 de setembro, o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), através do Núcleo de Epidemiologia, Segurança do Paciente e Infecção Hospitalar (NESPIH), realizará às 10h e 15h, a I Feira de Segurança do Paciente. O evento acontecerá na área da antiga Verde Clínica feminina, localizada no Pronto Socorro do hospital e será aberto para pacientes, acompanhantes e profissionais do Huse como uma oportunidade para a divulgação das metas de segurança do paciente.

A enfermeira do NESPIH do Huse, Elen Koga, explicou como vai funcionar o evento. “Serão cinco stands distribuídos nessa área para apresentar os protocolos, os riscos que os profissionais e pacientes estão expostos. O Núcleo Interno de Regulação, Comissão de Pele, Identificação, Higiene das Mãos e Farmácia com explicações de fácil acesso e entendimento ao público que estiver presente. O objetivo do evento é intensificar medidas que reduzam riscos aos pacientes no âmbito hospitalar, além de aprimorar cada vez mais a assistência ao usuário do Sistema Único de Saúde (SUS)”, informou.

A programação abordará comunicação segura do paciente, uso seguro de medicação, identificação do paciente, lesão por pressão, higiene das mãos. Um dia de conscientização onde os participantes poderão reforçar as práticas de segurança dentro dos serviços de saúde, com a finalidade de minimizar os riscos e danos ao paciente, refletindo na qualidade do cuidado prestado.

