IFS: CAMPUS DE ITABAIANA ESTÁ OFERTANDO VAGAS PARA NOVOS ESTUDANTES

16/09/19 - 10:17:19

As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 10 de outubro.

O Instituto Federal de Sergipe (IFS) lançou os editais para o processo seletivo 2020.1, que disponibiliza vagas para alunos em cursos técnicos integrados ao ensino médio (para quem já concluiu o nível fundamental), técnico subsequente e cursos de graduação, sendo os dois últimos destinados a quem já concluiu o ensino médio. Para participar, o candidato deve acessar o site do processo seletivo, ler o edital e se inscrever até o dia 10 de outubro de 2019.

Após efetuar a inscrição no site, será gerado um Documento Único de Arrecadação (DOU) no valor de R$ 5, que deve ser pago na data do vencimento para que a inscrição tenha validade. Há a possibilidade de isenção do pagamento da taxa de inscrição para as seguintes situações: se o candidato for inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário-mínimo nacional; ou se o candidato for doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

Integrado

O edital que está publicado prevê 120 vagas para quem pretende cursar o ensino médio ao mesmo tempo de um curso técnico no IFS – Campus Itabaiana, sendo 50 vagas em Agronegócio e 70 em Manutenção e Suporte em Informática. As provas serão aplicadas no dia 17 de novembro de 2019 e com resultado final previsto para 09 de dezembro de 2019.

Subsequente

Já o edital publicado para vagas no curso técnico subsequente, para quem já concluiu o ensino médio, prevê a oferta de 40 vagas no curso de Agronegócio. As provas serão aplicadas no dia 01 de dezembro de 2019 e resultado final previsto para 20 de dezembro de 2019.

Graduação

Por sua vez, o edital para os cursos de graduação prevê 40 vagas, sendo 20 para o curso de Bacharelado em Ciência da Computação e 20 para o curso de Tecnologia em Logística. As provas serão aplicadas no dia 27 de outubro de 2019 e com resultado final previsto para 02 de dezembro de 2019.

Para mais informações e inscrições, acesse o site www.ifs.edu.br/seletivo

