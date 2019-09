LUCIANO BISPO RECEBE NA ALESE REPRESENTANTES DOS FISIOTERAPEUTAS

16/09/19 - 17:04:10

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), deputado Luciano Bispo (MDB), recebeu na manhã desta segunda-feira, 16, em seu gabinete, representantes do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Crefito), da 17ª Região, Seccional Sergipe, para discutir os serviços de serviços de reabilitação no estado.

De acordo com o presidente do Crefito, Jader Pereira, a carência de profissionais no atendimento faz com que a oferta e o acesso da população fiquem deficitários. “Além de fazer uma aproximação institucional com a casa que acolhe todos os profissionais, ficamos de trazer um relatório sobre a atual situação dos serviços de reabilitação no estado”, destacou Jader Pereira.

Por Kelly Monique Oliveira – Rede Alese