Mais um ponto de Telessaúde é implantado em município sergipano

16/09/19 - 06:18:04

Mais um município sergipano recebeu um ponto de Telessaúde. Na quinta-feira (12), a equipe do Núcleo Telessaúde Sergipe, administrado pela Fundação Estadual de Saúde (Funesa), com o apoio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), esteve em Itaporanga D’Ajuda, na Unidade Básica de Saúde Getúlio Sávio Sobral.

O principal objetivo do serviço é contemplar as unidades básicas de saúde, facilitando o acesso de profissionais das Estratégias de Saúde da Família (ESFs) à Educação Permanente, por meio dos serviços de qualificação disponibilizados pelo Núcleo.

A formalização da parceria contou com a presença do secretário de saúde de Itaporanga, José Augusto Ribeiro, e dos profissionais que atuam na unidade de saúde.

Segundo a coordenadora da UBS, Gisélia Araújo, é uma grande satisfação ter esse auxílio do Telessaúde. “É um instrumento que contribui muito para a equipe e um avanço na saúde. O apoio da Secretaria de Estado da Saúde também é fundamental nesse processo”.

Essas ofertas destacam os conteúdos relevantes para a saúde pública do estado, como também através de sugestões de conteúdos solicitados pelos próprios trabalhadores. A coordenadora no Telessaúde Sergipe, Eneida Ferreira, explica que o ponto de Telessaúde facilita o acesso às plataformas no próprio local de trabalho, possibilitando o profissional de saúde a tirar suas dúvidas e se manter atualizado sobre os assuntos mais pertinentes da saúde.

“Cabe destacar que os equipamentos disponibilizados abrem a possibilidade de associar as tecnologias de informação e comunicação ao fazer profissional dos trabalhadores da APS (Atenção Primária à Saúde), ação que tende a agregar valor e qualidade ao cuidado em saúde ofertado à população local”, explicou Eneida.

A implantação do ponto ocorre por meio de parceria entre o Ministério da Saúde (MS) com o Estado e Municípios. Utilizando as tecnologias de informação e comunicação. A ferramenta busca facilitar a qualificação no próprio espaço de trabalho, dessa forma, os trabalhadores podem se conectar com especialistas localizados na sede Núcleo de Telessaúde, localizado na Funesa.

Fonte e foto assessoria