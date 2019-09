Maria participa de reunião para tratar sobre a criação da Casa da Mulher Brasileira

16/09/19 - 17:00:19

Deputada é autora de diversas proposituras que visam o empoderamento feminino

A deputada estadual Maria Mendonça (PSDB) participou hoje (16) de reunião para tratar sobre criação da Casa da Mulher Brasileira, em Sergipe. O evento, ocorrido no auditório do Tribunal de Justiça, foi comandado pelo presidente da Casa, desembargador Osório de Araújo Ramos Filho e contou com a juíza Rosa Geane Nascimento, da Coordenadoria da Mulher, representantes do Ministério Público do Estado e parlamentares das bancadas federal e estadual.

Maria destacou a importância da reunião e o trabalho que vem sendo desenvolvido por todos os segmentos. “Vamos aplaudir a somação de esforços de todos aqueles que pensam em políticas públicas para mudar essa realidade”, afirmou a deputada, ao citar Projetos de sua autoria, que tramitam na Assembleia Legislativa.

Dentre eles estão os PL’s 29 e 30/2019. O primeiro trata da implementação de políticas públicas voltadas ao empreendorismo feminino, contemplado quatro eixos: educação, tecnologia, capacitação e linha de crédito. O segundo, batizado de a Lei Maria da Penha vai à escola, sugere a inclusão de noções da Lei Maria da Penha, na grade escolar, para estudantes das redes pública e privada do Estado de Sergipe.

“Fico encantada com essa união de forças visando o empoderamento da mulher, libertando-a, dentre outras coisas, da dependência financeira e, consequentemente, tirando-a do cenário de violência”, afirmou a deputada.

“Estive em agosto passado na Assembleia Legislativa e tive conhecimento dos seus projetos – aproximadamente uns dez. Todos com excelente teor e bem na linha do que o MP e Coordenadoria da Mulher vêm fazendo”, falou a coordenadora Rosa Geane, ao destacar as iniciativas de Maria no que se refere à garantia do empoderamento da mulher. “Temos que modificar essa realidade”, completou a magistrada.

A Casa

A Casa da Mulher Brasileira, que já funciona em em Brasília e Campo Grande, foi concebida para ser uma espécie de centro agregador de ações, visando o acolhimento e o bem-estar das mulheres vítimas de violência doméstica.

O modelo prevê, no mesmo espaço, diversos serviços especializados, como Delegacia e Juizado especializados; Ministério Público e Defensoria Pública, além de apoio psicossocial; promoção da autonomia econômica; alojamento para as que estão somente de passagem, central de transporte e brinquedoteca para os filhos das vítimas.

Assessoria Parlamentar deputada Maria Mendonça