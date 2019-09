“O PSC hoje em Sergipe é projeto individual e não de agrupamento”, diz Valdevan Noventa

16/09/19 - 13:16:58

O deputado federal Valdevan Noventa (PSC) afirmou na manhã desta segunda-feira (16) que existem políticos que vão deixar o PSC, a exemplo do deputado Gilmar Carvalho, deputado Capitão Samuel, ele próprio, entre outros.

A afirmação do parlamentar foi feita Durante entrevista ao programa “Dia a Dia Notícias”, transmitido pela rádio Mar Azul FM, onde ele deixou claro a sua insatisfação com o partido.

Valdevan Noventa disse que “o PSC hoje no Estado de Sergipe, é projeto individual e não de agrupamento de pessoas”. Segundo o parlamentar, o seu agrupamento não irá com o PSC no próximo pleito. “Vamos trabalhar sobre essa questão partidária”, declarou Noventa.

Em tom de desabafo, Valdevan afirmou que na hora certa vai falar sobre as pessoas que estão no partido, querendo lhe prejudicar. “Não vou dá o nome agora, mas na “hora H”, eu vou contar o que está acontecendo por trás de toda essa armação, tentando nos prejudicar o tempo todo. Trabalhando para tirar o nosso mandato, aqui nos bastidores em Brasília”, disse.

Por Walison Jardim