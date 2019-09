Passeio ciclístico Pedalando Sem Barreiras marca início da Semana Aracaju Acessível

16/09/19 - 05:28:32

Foi dada a largada à 7ª Semana Aracaju Acessível. O passeio ciclístico Pedalando Sem Barreiras, realizado neste domingo, 15, marcou a abertura oficial do maior evento de acessibilidade da capital sergipana, idealizado pelo vereador Lucas Aribé, em uma manhã de inclusão e respeito às diferenças.

“Há seis anos abrimos a Semana Aracaju Acessível com o passeio Pedalando Sem Barreiras. Ele tem a finalidade de possibilitar uma vivência inclusiva na cidade e, neste ano, como um dos eixos temáticos aborda o turismo, passamos por pontos turísticos da cidade, conhecendo mais da sua história e reforçando o nosso senso de pertencimento. Aracaju é para todos, sem qualquer distinção”, disse Aribé.

Mais de 100 pessoas saíram do Parque da Sementeira rumo ao Museu da Gente Sergipana, onde tiveram um momento de interação com um trio pé-de-serra e uma visita guiada ao museu. Durante os 5km de percurso, os participantes pararam em pontos icônicos da cidade, como o Mirante da Treze e o Teatro Atheneu, ouvindo uma verdadeira aula sobre a história de Aracaju com os parceiros da Ciclo Urbano.

Além da inclusão, Silvânia Ferreira conta que aprendeu mais sobre a cidade com a iniciativa. “A ideia de passar por pontos turísticos e históricos foi muito boa. Conheci mais sobre Aracaju, em um momento especial”, afirma.

O trajeto foi acessível a todos, com audiodescrição e intérprete da Libras, além das bicicletas adaptadas para pessoas com deficiência. Todos os anos, desde que foi criado o passeio, Luciana Celi Neves Bezerra leva seu filho Vitor Bezerra, que é surdo.

“O Pedalando Sem Barreiras é maravilhoso em proporcionar essa harmonia entre todas as pessoas com deficiência. A qualidade da intérprete que acompanhou o passeio também foi incrível, porque Libras não é gesto, é uma língua”, reforça. “Foi muito bom o passeio, eu gosto muito de pedalar. O percurso também foi muito bom”, completa o jovem Vitor.

A Arte de Incluir

A 7ª Semana Aracaju Acessível, que este ano tem como tema A Arte de Incluir, segue até o dia 22. Serão diversos eventos e atividades inclusivas, em defesa dos direitos da pessoa com deficiência ao esporte, turismo, cultura e lazer com base no Capítulo IX da Lei Brasileira de Inclusão.

Fonte e foto assessoria