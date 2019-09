POLÍCIA CIVIL FAZ OPERAÇÃO CONTRA TRÁFICO E HOMICÍDIOS EM MARUIM

16/09/19 - 05:01:16

Sete pessoas do mesmo grupo foram presas durante a semana

Policiais civis da Delegacia Regional de Maruim, com o apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) realizaram no último sábado (14) operação no município. Foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão.

Quatro homens que fazem parte de uma organização criminosa envolvida com tráfico e homicídios foram presos. Duas armas de fogo, telefones celulares e um veículo clonado foram apreendidos.

O carro, um Palio branco, foi utilizado em dois homicídios, um dos quais ocorreu na manhã última terça-feira em Maruim, quando dois irmãos ( um deles sobreviveu ) foram alvejados em via pública como vingança por um assassinato ocorrido no domingo, 8.

Ao todo, durante a semana, sete pessoas envolvidas nesses crimes foram presas pela Polícia Civil em Maruim. Outras três pessoas já estão com a prisão decretada. As investigações prosseguem e outras prisões poderão ocorrer.

Com informações e foto SSP