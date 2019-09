Projeto de central de compostagem do Conbasf é selecionado pelo senador Alessandro

16/09/19 - 16:51:42

O projeto apresentado pelo Consórcio de Saneamento Básico do Baixo São Francisco (CONBASF) ao senador Alessandro Vieira compreendendo a implantação da Central de Triagem, Unidade de Transbordo e Central de Compostagem foi um dos selecionados para o recebimento de emendas parlamentares.

A escolha do projeto aconteceu de forma democrática por meio de edital no aplicativo Nosso Mandato. O senador disse que ouviu a população “para saber quais projetos em nosso estado devem receber recursos dos R$ 16 milhões em emendas parlamentares que teremos disponíveis em 2020”. Sendo que o projeto do CONBASF atende aos critérios de avaliação da equipe técnica.

O Consórcio apresentou cronograma e o orçamento para a implantação destas unidades de forma a causar um benéfico impacto sócio ambiental e econômico. O superintendente Mário Rosa Albuquerque salienta que toda a sociedade ganha com a implantação da Central de Triagem em Propriá. “Além do Meio Ambiente, os setores de saúde, educação e assistência social se fortalecem, pois os rejeitos são separados por categoria proporcionando segurança sanitária e auxiliará a gestão pública dos resíduos sólidos, atendendo ao Programa Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).

O próximo passo será a indicação da emenda pelo senador Alessandro Vieira e o cadastramento do projeto, com toda a documentação necessária no Sistema de Convênios do Governo Federal.

POR ASCOM/CONBASF