Relançamento dos livros Reflexões Cidadãs e Sabedoria Popular, de Edson Ulisses

16/09/19 - 14:42:46

Edson Ulisses é natural de Porto da Folha. Formou-se Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Sergipe em 1975. Foi presidente da OAB-SE e da Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal da OAB. É desembargador do Tribunal de Justiça de Sergipe. É membro da Academia Sergipana de Letras, ocupando a cadeira de número 26.

Reflexões Cidadãs

O livro reflete a luta de Edson Ulisses a favor dos direitos humanos, através de discursos feitos em eventos nos quais representava a OAB. Na obra constam também palestras e artigos, sendo alguns de abordagem jurídica e outros em forma de análise crítica da sociedade. Segundo palavras de seu colega e amigo, Clovis Barbosa, Reflexões Cidadãs é um exemplo da filosofia que está presente no caráter do autor, que centraliza o homem como senhor das atenções, “uma mistura de humanismo logosófico com renascentista, sem excluir a divindade”.

Sabedoria Popular

Sabedoria Popular” foi escrita ao longo de anos de pesquisa e observação. São textos, estórias, provérbios e versos compostos por máximas da sabedoria popular sergipana e outras amenidades.

O livro ressalta a importância da cultura popular na formação da sociedade e, segundo o autor, tem como mérito a pesquisa realizada dentro das comunidades, durante as andanças e viagens feitas ao longo de sua vida. O objetivo é perenizá-la no papel, evitando que seja esquecida com o passar do tempo, assim como tantas coisas que se apagam pela falta de uso.

Da assessoria