Saúde divulga calendário da Brigada de Combate à Dengue nesta semana

16/09/19 - 06:44:05

Força-tarefa do Estado iniciou os trabalhos em julho para reforçar as ações de controle do Aedes aegypti realizadas pelos municípios que se encontram em alto risco para a dengue, zica e chikungunya

Os agentes de endemias que compõem a Brigada Itinerante de Combate à Dengue estarão nos municípios de Pinhão, Simão Dias e Ilha das Flores na próxima semana, segundo calendário divulgado pela Diretoria de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde (SES). No dia 16, segunda- feira, a brigada irá ao município de Pinhão, seguindo na terça-feira (17), para Simão Dias onde fica até o dia 19. Na sexta- feira (20), a brigada cumpre o calendário da semana em Ilha das Flores.

A força-tarefa do Estado iniciou os trabalhos em julho para reforçar as ações de controle do Aedes aegypti realizadas pelos municípios que se encontram em alto risco para a dengue, zica e chikungunya.

A Secretaria de Estado da saúde define a atuação da brigada itinerante a partir de alguns critérios que são: município com índice de infestação que caracteriza alto risco, cuja infestação está igual ou acima de 3,9% dos imóveis existentes e inspecionados no município; município com classificação de média incidência em número de casos; município que se encontra sem informação dos dados entomológicos no Sistema de Informação oficial o SISFAD, segundo informou a gerente do Núcleo de Endemias da SES, Sidney Sá.

Fonte e foto SES