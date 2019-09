SENADOR ALESSANDRO: “TEM GENTE COM SENHA NA MÃO PARA IR PARA CADEIA”

16/09/19 - 10:56:26

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) voltou a afirmar que não discute a possibilidade de disputar o governo do estado, alegando que foi eleito para o senado, mas deixa claro que, se for convocado para a disputa, está à disposição da população.

Em entrevista à Nova Brasil, Alessandro afirmou que “o foco é exercer um bom mandato de senador e fazer com que Sergipe tenha cada vez mais destaque”, disse o senador, explicando que “a melhor forma de ajudar Sergipe é exercendo o mandato de senador”, disse.

Ao comentar sobre a atuação de parlamentares sergipanos no Congresso Nacional, o senador disse que alguns deles, a exemplo do ex-deputado André Moura (PSC), que acabou tendo derrota no último pleito e ocorreu, por ter feito parceria com gente que já está na cadeia e outros que podem ser presos e segundo o senador, “estão com a senha na mão para ir pra cadeia”.

Alessandro Vieira comentou ainda sobre o relacionamento com o governo do estado. Segundo o senador, ele nunca recebeu convite para um encontro com o governador Belivaldo Chagas e que, o que aconteceu, foi por iniciativa do senador. Alessandro diz ainda que continua à disposição do governo para contribuir para que recursos possam chegar em Sergipe

Com informações da Nova Brasil – 93.5 FM