SENADOR ROGÉRIO CARVALHO EMBARCA EM MISSÃO OFICIAL PARA A CHINA

16/09/19 - 17:15:23

O Senador Rogério Carvalho (PT/SE) foi um dos convidados da embaixada da China para participar da missão com senadores brasileiros. O foco do trabalho é a busca de conhecimento em inovações tecnológicas que fizeram a China se tornar um país de grandes perspectivas comerciais.

A agenda dos senadores ao país acontece porque a China é o maior parceiro comercial do Brasil e maior polo tecnológico do mundo. O grupo vai passar por Beijing (Pequim), Xangai e Hangzhou.

O primeiro compromisso dos senadores foi uma visita Hauwei, que se destaca no desenvolvimento das redes 5G, e que já foi questionada pelo governo brasileiro. A empresa tem pretensões de fazer investimentos no Brasil.

É neste momento de crise econômica que o Senado Federal amplia a construção de possibilidades. Na semana passada, aprovou projeto de lei que altera o marco das telecomunicações e pode destravar investimentos no setor.

O Senador Rogério Carvalho destaca a intenção em entender as políticas sociais desenvolvidas por aquele país através do acesso às novas tecnologias.

“A China recorre à inovação para criar políticas de desenvolvimento social. É um caminho para ser observado pelo Brasil. São investimentos em pesquisa e conhecimento que geram crescimento econômico e comercial”, pontua o Senador, vice-líder do PT no Senado.

A missão oficial dos senadores ainda prevê encontro com representantes do Partido Comunista Chinês e uma visita ao Parlamento do país asiático.

Foto assessoria

Por Candisse Matos