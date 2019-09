Senadora Maria do Carmo ressalta importância da Casa da Mulher Brasileira

16/09/19 - 17:00:04

“A violência contra a mulher é algo repugnante que precisa ser extirpada da sociedade. Infelizmente, todos os dias, acompanhamos notícias dessa violência desenfreada que tem feito vítima de todas as classes sociais”. A declaração é da senadora Maria do Carmo Alves (DEM), após participar de de reunião para tratar sobre criação da Casa da Mulher Brasileira, em Sergipe.

A parlamentar citou que só em Sergipe já foram registrados, só este ano, 13 casos de feminicídio. “Um dado alarmante e que nos impõe a necessidade de agirmos nas mais variadas frentes de forma urgente”, disse, observando que conhece a proposta da Casa, que inclusive já funciona em Brasília, e sabe quão importante ela é para acolher as mulheres em situação de vulnerabilidade.

“A iniciativa do TJ Sergipano, através da Coordenadoria da Mulher, comandada pela juíza Rosa Geane Nascimento, é de extrema relevância e deve ser acolhida por todos os setores, pois os agressores não escolhem classe social, cor ou religião. Estou à disposição para contribuir como for possível. Tenho clareza da importância de fortalecermos essa rede de combate à violência, sobretudo, doméstica”, disse, ao citar dados do décimo terceiro anuário da segurança pública, divulgado na semana passada, que aponta um aumento no número de casos de feminícidio.

Ao defender mais investimentos para a implementação de política pública de segurança, Maria lamentou o fato de grande parte dos agressores estarem dentro de casa, convivendo com as vítimas. “Esse é um fator que nos leva a refletir sobre o papel da família no processo de educação e de formação do indivíduo”, ponderou Maria do Carmo.

Fonte e foto assessoria