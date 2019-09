Socorro: Prefeitura realiza abertura da Semana Municipal da Árvore

16/09/19 - 12:56:33

O evento ocorre de 16 a 24 de setembro e tem como objetivo promover ações de conscientização à preservação ambiental

A Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semma), deu início à Semana Municipal da Árvore, nesta segunda-feira, 16, com uma palestra sobre a importância do meio ambiente para a comunidade. O evento, que acontecerá durante toda a semana, até o dia 24 de setembro, no município, conta com uma programação especial em alusão ao tema “Plantar, um ato sustentável!”.

Para realização desse momento a Semma contou com a parceria das Secretarias Municipais da Administração (Semad), Educação (Semed), Agricultura e Pesca (SMAP) e Infraestrutura (Seminfra), além da Fundação Brasil Ecoar, Procuradoria Geral Municipal (PGM), Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMDEMA), Cooperativa Reviravolta e a iniciativa Plantio Brasil.

A palestra teve início às 9h, na Tenda Cultural e contou com a presença de jovens e profissionais da área do meio ambiente. Hallison de Sousa, Secretário do Meio Ambiente falou sobre a abertura da Semana da Árvore e sobre a programação do evento. “Nós iniciamos essa semana comemorativa com uma palestra educativa e durante a semana teremos diversas ações com o objetivo de mostrar a importância da preservação das árvores para uma melhor qualidade de vida.”,

A Agente Ambiental da Fundação Brasil Ecoar, Ane Karine, comentou sobre a palestra do primeiro dia. “A palestra de hoje foi pensada a fim de mostrar a importância do meio ambiente para nossas vidas. Por exemplo, explicamos como economizar água e como plantar árvores, pois sabemos como essas ações são importantes para um planeta mais sustentável.”, comentou.

A Socioeducadora Ana Brito falou sobre o envolvimento dos jovens no projeto. “Nós trabalhamos diretamente com os adolescentes sobre esse tema, porque sabemos a importância da sustentabilidade, além disso, eles são o nosso futuro e é bom saber que eles estão dispostos a levar para a vida deles tudo o que foi ensinado aqui.”, comentou.

Cleiton dos Santos Nascimento de 19 anos, um dos jovens participantes, falou de sua experiência no primeiro dia. “Esse é um projeto legal e inteligente. Eu me senti muito feliz por poder participar hoje e, com certeza, participarei nos próximos dias também.”, declarou.

Parceria

Somando forças para realização de uma campanha completa de conscientização a Secretaria Municipal de Agricultura, Irrigação e Pesca (SMAP), também montou uma programação especial, que será executada em algumas escolas do município, em alusão à Semana da Árvore. Abrindo a programação as atividades foram executadas com os alunos da Escola Municipal José Ferreira Neto, localizada no Povoado Bita, que receberam a visita do Pelotão Ambiental da Polícia Militar, através do Projeto Colhendo e Aprendendo na Escola Sustentável (PROCAPES), que atuaram junto com as equipes da SMAP. Na oportunidade foram abordados temas relacionados à preservação ambiental.

A programação segue na próxima terça-feira, 17, quando uma Gincana Ambiental será realizada na unidade escolar.

