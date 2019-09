Uninassau fecha parceria com instituto para estágio de Fisioterapia

16/09/19 - 12:20:39

A iniciativa visa a troca de conhecimentos entre os alunos e a entidade

Por: Suzy Guimarães

A Faculdade UNINASSAU Aracaju firmou parceria com o Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde de Servidores do Estado de Sergipe – IPESAÚDE, para estágio dos alunos do último período de Fisioterapia que terão a oportunidade de atuar no Centro de Reabilitação.

A iniciativa promoverá ampliação no acolhimento aos beneficiários assistidos pela unidade, além de contribuir para troca de conhecimentos com os alunos que já estão no último período. O estágio acontecerá em dois turnos e a preceptora, Juliane Alcântara, considerou a parceria positiva e de grande interesse dos alunos que poderão contar com novos conhecimentos.

Juliane observou que a parceria irá resultar numa excelente troca de experiências entre os estudantes, os pacientes e profissionais que atuam no Centro de Reabilitação. “Esse estágio será positivo sendo dividido em duas vertentes. Uma parte será voltada para a neurologia e a outra para um número maior de patologias”, disse a preceptora. Ela explicou que o estágio vai durar aproximadamente 47 dias e serão 12 alunos divididos em duplas, sempre supervisionados, e que atenderão cerca de 20 pacientes.

Para a UNINASSAU é de grande importância manter parcerias desse sentido para que os alunos possam receber teoria e prática que viabilizam a formação do bom profissional. “Essa parceria é de grande valia para os estudantes, que terão contato com os pacientes e a possibilidade de interagir com profissionais de renome, o que promove um bom aprendizado”, ressaltou o diretor da IES, Paulo Rafael Nascimento.

A estudante de Fisioterapia, Fernanda Mendes, disse que o estágio vai proporcionar uma importante construção profissional. “O Centro engloba várias áreas que já aprendemos em sala de aula. Estou ansiosa para aprender ainda mais, pôr em prática e ajudar ao máximo na recuperação dos pacientes”, explicou a estagiária.

Foto assessoria