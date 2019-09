UPA Nestor Piva: Vereador realiza visita surpresa e constata qualidade nos serviços

16/09/19 - 11:21:08

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Nestor Piva [que tem os serviços de escala médica, administração e gerência da UPA realizados através do Centro Médico do Trabalhador após a realização de contrato emergencial (através de medida adotada pela Prefeitura de Aracaju), recebeu a visita surpresa do vereador Bigode do Santa Maria (MDB).

De acordo com o vereador, a visita surgiu com o objetivo de acompanhar junto aos pacientes como estavam ocorrendo os atendimentos e constatar a presença médica na unidade.

Essa é a segunda vez que o parlamentar visita a unidade. Há última tinha ocorrido há três meses atrás. Naquela ocasião, ele estava acompanhado do vereador Cabo Didi e tiveram a oportunidade de conhecer a estrutura e, fazer o comparativo em relação as execuções das ações durante o período pré e pós contratação emergencial do Nestor Piva.

“Eu achei uma maravilha, o atendimento totalmente diferente de outras vezes que vir por aqui. Visitei várias alas da unidade, pude constatar um ambiente com limpeza total. É assim que trabalha-se para as pessoas que mais precisam”, ressaltou Bigode.

A Opinião do parlamentar que visitou a UPA decorre graças ao trabalho de humanização e acolhimento da diretoria do Centro Médico do Trabalhador, com a presença de médicos especialistas e profissionais preocupados com o bem estar da comunidade. Seja na melhora do ambiente e pela ampliação em qualidade no número de atendimentos.

Outro retrato da excelência em serviços oferecidos no Nestor Piva é possível constatar através de ampliação da atenção aos pacientes, com 120.968 atendimentos, sendo 1335 neste final de semana.

Por Elder Santos