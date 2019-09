A Dona do Pedaço- Bolos da Paz ganhou ares de quartel general com a gestão de Fabiana (Nathalia Dill). Durante uma conversa com Márcio (Anderson Di Rizzi

Fabiana comenta que estão gastando muito dinheiro com ingredientes e levanta a hipótese de roubo por parte dos funcionários. Por isso, ela toma uma decisão: implementar revista íntima no lugar.

“Mas é proibido por lei”, reage o diretor. “Não em casos onde há riscos para a empresa… É como se essa empresa fosse uma instituição financeira. Podemos agir baseados nesse tipo de exceção. De hoje em diante, ao saírem, todos funcionários serão revistados”, decide Fabiana. Márcio avisa que a equipe não vai reagir bem à notícia, mas a dona da fábrica é firme: “Cabe a você manter a ordem. Quem não se submeter, rua!” Seguindo as ordens da patroa, Márcio reúne os funcionários para avisar sobre a nova mudança. Todos ficam indignados, incluindo Britney (Glamour Garcia), que decide largar o emprego: “Eu não vou fazer revista íntima. Vou embora, é já!” A loira sai em direção à porta, mas Abel (Pedro Carvalho) vai atrás para dizer que ela deve ficar. Britney não entende e ele explica: “Temos certeza que a revista íntima será desagradável para todos. Todos seremos contra.” Convencida, Britney decide para alegria geral: “Volto.” Fonte/Foto: globo.com

