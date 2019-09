ABRAz Sergipe promove Caminhada da Memória neste domingo, 22

A Associação Brasileira de Alzheimer – regional Sergipe (ABRAz-SE) promoverá no dia 22 de setembro, nos Arcos da Orla da Atalaia, em Aracaju, a 11ª edição da Caminhada pela Qualidade de Vida do Idoso e do Paciente com Alzheimer. A atividade que acontece a partir das 8h, é uma das ações da programação do Mês Mundial da Doença de Alzheimer (MMDA), que em Sergipe inicia nesta quarta-feira.

O objetivo do evento é promover saúde, disponibilizar informações e orientações sobre a importância da prevenção, diagnóstico precoce, foco na saúde, conscientização e os direitos na doença de Alzheimer, cuidador e cuidados. A atividade tem como público-alvo os familiares, cuidadores e idosos.

Campanha

O tema desse ano da campanha é “Vamos conversar sobre demência”, e por meio deste, a ABRAz propõe aumentar a conscientização sobre a demência e diminuir o estigma ainda associado a essa condição. O mês de setembro é um tempo para ação, um movimento mundial conjunto para propor mudanças e também para refletir sobre o impacto da demência em toda a sociedade, visto ser uma doença que irá afetar mais e mais pessoas à medida que os anos passam.

A ABRAz e as associações de Alzheimer em todo o mundo, estão direcionando suas campanhas na conscientização da sociedade por um mundo sem estigma em relação à pessoa com demência e seus cuidadores. Com esse objetivo, o mês de setembro tem sido dedicado a atividades incluindo a divulgação de informações, Caminhadas da Memória, ações sociais, eventos de arrecadação de fundos e aparições na mídia.

Informações da programação ou sobre a ABRAz podem ser obtidas através das nossas redes sociais ou pelos telefones (79) 3042-2056 e 99975-8256 (whatsapp).

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

18 de setembro

Local: Instituto GBarbosa

Atividade: Oficina de memória

Horário: 14:00 as 17:00 horas

19 de setembro

Local: UNIT da Rua Simão Dias

Atividade: Oficina de Memória Multidisciplinar

Horário : 14:00 as 17:00 horas;

20 de setembro

Local: Auditório do Gbarbosa do Shopping Jardins

Inscrições: R$ 20

Atividade: Seminário com o tema ‘Abordagem Multidisciplinar um Passo a Frente!’

Horário – 8:00 as 12:00 e das 14:00 as 17:00 horas;

21 de setembro (Dia Mundial do Alzheimer)

Local: Mercado, Centro, Shopping Jardins, Praça do Maracaju e stand do supermercado Tabajara

Atividade: Panfletagem

Horário: 8:00 às 12:00

21 de setembro

Local: Parque da Sementeira

Atividade: O “D.A.” NO PARQUE – SÓ ALEGRIA!!

Horário: 14:00 as 17:00 horas;

22 de setembro

Local: Orla da Atalaia

Atividade: Caminhada da Memória

Horário: 8:00 às 12:00

