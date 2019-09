Almoço Somese debaterá sobre “Suicídio em estudantes de medicina”

17/09/19 - 05:34:51

O setembro Amarelo é o mês de prevenção ao suicídio e diante disso, o Almoço Somese desta quinta-feira, 19, terá como palestrante a, Dra. Edméa Fontes de Oliva Costa, que é médica Psiquiatra com Residência Médica em Psiquiatria no HUPES/UFBA e Título de Especialista em Psiquiatria com área de concentração em Psicoterapia pela ABP/CFM, Psicanalista com formação psicanalítica realizada no Círculo Psicanalítico da Bahia, professora Associada de Psiquiatria do DME/UFS, Mestre em Ciências da Saúde /UFS, Doutora em Medicina e Saúde/UFBA, Fellow Foundation for Advancement of International Medical Educational and Research (FAIMER). Na ocasião, abordará o tema: “Suicídio em estudantes de medicina”.

O almoço é realizado todas as quintas-feiras e é necessário confirmar presença com antecedência através dos telefones (79) 98815-0525 /3211-0719 ou e-mail: [email protected]

Por Maraisa Figueiredo