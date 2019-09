AMESE INGRESSA COM AÇÃO PARA QUE RECAPEAMENTO SEJA NO TURNO NOTURNO

17/09/19 - 05:29:05

A Associação dos Militares do Estado de Sergipe (Amese) ingressou com ação judicial com obrigação de fazer (processo 201940902990) para que a Prefeitura Municipal de Aracaju realize as obras de recapeamento da avenida Beira-mar no horário situado entre às 19:00 e 05:00h.

Em seu pedido, a AMESE demonstra com vasto conteúdo probatório que a realização da referida obra se encontra em desacordo com vários itens do Código de Trânsito Brasileiro, prejudicando, de forma abusiva, o direito de ir e vir dos cidadãos aracajuanos.

Para além das diversas infrações de trânsito realizadas pela prefeitura, a AMESE ainda acrescenta na petição judicial os inúmeros transtornos causados a todos aqueles que se deslocam pelos trechos da avenida em reparo, especialmente nos horários de pico quando a situação fica insustentável.

Para o presidente da AMESE, o sargento Jorge Vieira, “entendemos que a realização da obra é essencial para a mobilidade urbana. Isso é inquestionável. O que cobramos do prefeito Edvaldo Nogueira é respeito ao munícipe. Diversas prefeituras, país afora, realizam suas obras no turno noturno para não prejudicar o constitucional direito de ir e vir do cidadão. Além disso, em nenhum trecho da via, a prefeitura informa a duração da obra. Isso para não falarmos do descumprimento de diversos itens do Código de Trânsito Brasileiro”.

Informações e foto Amese