17/09/19 - 20:25:11

Alok voltou de uma viagem ao Japão e registrou sua chegada em São Paulo, onde mora com a mulher, Romana Novais. Nesta terça-feira (17), ele filmou a barriguinha da gestação da médica, que está grávida de quase 6 meses.

“Amor, achei que ia chegar de viagem e ia ver uma barriga de grávida. Quase 6 meses e cadê essa barriga?”, questiona ele. “Minha barriga está maior que a sua!”, brincou o DJ levantando a camisa — veja abaixo.

O casal espera um menino, que vai se chamar Ravi. A médica chegou a sofrer um aborto espontâneo no ano passado. A novidade foi anunciada no meio de julho em um momento mais do que especial. Enquanto o DJ se apresentava no Tomorrowland – um dos maiores festivais de música eletrônica do mundo – um amigo de Alok pegou o microfone e anunciou a notícia para o público.

Fonte/Foto: globo.com