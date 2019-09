André analisa desfiliações

O presidente regional do Partido Social Cristão (PSC), André Moura, não tem nada a falar sobre a posição do deputado federal Valdevan Noventa, do seu partido. Não tem e nem parece disposto a comentar. Valdevan surgiu em Sergipe para disputar o mandato, obteve êxito m sua região, mas sem afinidade política com o Estado. O seu projeto deu certo e ele conduz o mandato sem conhecimento profundo dos problemas de Sergipe.

Depois de eleito tentou por em prática uma ação de caráter pessoal, que foi tomar o PSC e assumir a Presidência Regional da legenda no Estado, abrindo espaços para lideranças construídas por ele, durante um período curto que transita por Sergipe, Não obteve êxito em sua tentativa e a partir daí praticamente abandonou a sigla, Não participa de reunião, não segue orientação partidária e toma posições que às vezes contraria a orientação da Direção Nacional.

Para André Moura é problema do deputado Valdevan Noventa sair ou não do partido. Admite que não é contra e nem a favor à posição do parlamentar, porque a decisão é de exclusividade absoluta dele.

Já em relação ao deputado estadual Gilmar Carvalho, que protocolou na Justiça Eleitoral a desfiliação do PSC, há uma outra característica e sentimento. É que o partido lançou a pré-candidatura dele a Prefeito de Aracaju: “gostaria muito que ele ficasse na legenda e disputasse a Prefeitura pelo PSC”, disse o ex-deputado federal André Moura ao deixar claro, em seguida, que respeita a posição dele em deixar o partido, “quando poderíamos estar unidos”.

André Moura tranquilizou quanto a posição do partido em relação a essa decisão do deputado Gilmar Carvalho: “não vamos questionar na Justiça em respeito a ele e à nossa amizade”, disse. O presidente regional do PSC lembrou que fez ato público para lançar a pré-candidatura de Gilmar a prefeito, com a presença de 43 pré-candidato a vereador. O partido só não pode atendê-lo na “questão do Fundo Partidário, porque isso passa a ser decisão nacional, que precisa atender aos demais Estados”, explicou André.

– Como não gosto que ninguém interfira nas minhas decisões políticas, também não me permito interferir no destino político de ninguém, até para que, mais à frente, aconteça imprevisto e a culpa seja minha, finalizou o ex-deputado.

Agora o Preço da Hora

Na reunião de governadores em Natal, Belivaldo Chagas, ao lado do seu colega da Paraíba, João Azevedo, assinou convênio para utilizar o aplicativo “Preço da Hora”, em Sergipe.

*** – A ferramenta informa onde comprar mais barato em tempo real. É como eu sempre digo, se tem algo muito bom para o povo, vamos de ‘Ctrl C + Ctrl V’!, disse Belivaldo.

Alessandro abre o verbo

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) está abrindo o verbo em entrevista nas rádios e demonstra ressentimento com as críticas que recebeu na solenidade do titulo de Cidadão Sergipano, por não ter seguido o protocolo.

*** Outro motivo: Alessandro é candidato a governador e provoca mudanças no estilo, inclusive de críticas diretas a adversários. Realmente, Alessandro incorporou o ‘justiceiro’.

Bolsonarista arrependido

Alessandro Vieira é um Bolsonarista arrependido. Acreditou na campanha de combate à corrupção e se frustrou com a forma como vem sendo tratada a ‘CPI da Toga’, por parte do pessoal ligado a Bolsonaro.

*** Tem dificuldade em chegar as 27 assinaturas, exatamente pela ação da turma que ele imaginava contra atos de ministros do Supremo.

*** Alessandro não imaginou que parte dos seus colegas no Senado tem as digitais em alguns processos e depende dos togados.

Fala de Rogério

O Senador Alessandro Vieira aproveitou para acusar Rogério Carvalho (PT) de ser o maior aliado do presidente Jair Bolsonaro em Sergipe.

*** A um ouvinte disse que tem um software no gabinete que acompanha votos de senadores nas comissões e no plenário.

*** – Rogério Carvalho é, no momento, o senador sergipano que mais vota alinhado aos projetos do Governo, disse.

Piada ou Fake News?

Um aliado de Rogério Carvalho (PT) acha que a notícia de que Alessandro Vieira (Cidadania) acusa seu colega petista de ser “o maior aliado de Bolsonaro em Sergipe, é piada ou fake news”.

*** – Quem fez campanha para Bolsonaro e defende suas ideias, não pode ter falado isso.

PEC de Kátia Abreu

A mesma fonte disse que o senador Alessandro Vieira reconheceu o trabalho do senador Rogério Carvalho ao falar dos benefícios alcançados pela Frente para o Norte, Nordeste e Centro Oeste.

*** Segundo a mesma fonte, o senador Alessandro Vieira se referiu a ela como “PEC da Kátia Abreu”.

Viagem à China

Rogério Carvalho (PT) está na China a convite da embaixada daquele país, que selecionou no Senado cinco parlamentares com reconhecida capacidade de articulação dentro da Casa.

*** A China é o maior parceiro comercial do Brasil e o maior polo tecnológico do mundo e, nesse momento de profunda crise econômica, o Senado é uma instituição de primeira importância na construção e consolidação dessa parceria.

Recurso de marketing

O medico sanitarista Antônio Samarone, que já exerceu cargos políticos e participa dos movimentos na área, divulga nos grupos sociais que “o aborrecimento gerado pelas obras da prefeitura é proposital”!

*** – Um recurso de marketing! Não se sabe é se funciona.

Fica complicado

As obras realizadas em cidades de médio e grande portes provocam aborrecimentos, principalmente no trânsito. O importante é que sane os problemas nas ruas e avenidas.

*** Com o resultado final os transtornos se transformam em alívios. O que não pode é deixar de fazer…

Nomes em potencial

O PRB passou a semana em reuniões com vários pré-candidatos a vereador de Aracaju e o partido hoje já conta com pelo menos 12 nomes em potencial para disputar o mandato.

*** O PRB já tem uma chapa competitiva, disputando no mínimo duas cadeiras na Câmara Municipal da Capital.

*** Uma das vantagens que o partido tem é o tempo de televisão e o fundo eleitoral, que é bastante generoso.

Rodrigo e o SPU

O deputado Rodrigo Valadares, presidente regional do PTB em Sergipe, que também comanda o PSL, através do irmão Fábio Valadares, tenta emplacar a nomeação do novo superintendente da SPU no Estado.

*** Rodrigo está buscando participação no Governo Federal, em razão de sua posição no Estado, através do PSL.

Venda de imóveis

O SPU, vinculado ao Ministério da Economia, vai lançar uma página na internet, até o fim do mês, para divulgar 3.830 imóveis em desuso da União.

*** Todos eles estarão disponíveis para a venda. Essas áreas estão avaliadas em R$ 36 bilhões.

***A página vai conter informações como localização, conservação e valores estimados, já que há um acúmulo constante de recebimento de imóveis, por força de apreensões de processos transitados e julgados.

Nomes em Itabaiana

O prefeito Valmir de Francisquinho (PR) acena para Adailton Souza, seu chefe de gabinete, ser seu pré-candidato a prefeito de Itabaiana. Há um porém: o ex-senador Eduardo Amorim (PSDB) também trabalha para ser o candidato de Valmir.

*** Caso feche a candidatura em torno de Eduardo, Adailton deve ser o seu vice.

Outro candidato

O ex-vereador por Itabaiana e ex-secretário estadual do Meio Ambiente, Olivier Chagas (PT) é candidatíssimo do partido à Prefeitura daquela cidade.

*** Já conversou com o deputado João Daniel (PT) e com o senador Rogério Carvalho (PT) e o partido vai apostar todas as suas fichas nele.

E Vardo da Lotérica?

O vereador Vardo da Lotérica, suplente de deputado estadual que não se elegeu por dois votos a menos, está com dois advogados com o objetivo de recuperar a votação e ocupar cadeira na Assembleia Estadual.

*** Vardo está consciente de que assume a Alese, tanto que já lançou a pré-candidatura do filho a vereador.

*** Vardo também se mexe em relação à Prefeitura, mais ainda muito discreto.

PT em Estância

O presidente do Diretório Municipal do PT em Estância, José Domingos Andrade Soares, o Dominguinhos, será o candidato a prefeito do partido naquela cidade.

*** A tendência Articulação de Esquerda já retornou ao partido e Dominguinhos tem o apoio de toda a cúpula do partido.

Um bom bate papo

De Clóvis Silveira – Nada que já sabíamos com muita antecedência poderá nos afetar porque o tempo fez com que ficássemos vacinado, “imune.”

Gestão Pública – O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, Edvaldo premiação para os vencedores do 1º Concurso de Criatividade e Inovação na Gestão Pública.

Mexer no mínimo – A equipe econômica estuda retirar da Constituição Federal a previsão de que o salário mínimo seja corrigido pela inflação.

Congelar Mínimo – A ideia é que, em momentos de grave desequilíbrio fiscal, como o atual, haja condições de congelar mesmo os aumentos nominais do Salário Mínimo.

Grandes fortunas – O Governo Federal pretende reduzir a crise castigando quem ganha o mínimo e não fala em taxar as grandes fortunas.

Depende do juiz – A saída do deputado estadual Gilmar Carvalho agora depende apenas da decisão do juiz que está com o processo.

Ação da bancada – Nos grupos sociais muita gente pedindo ação da bancada federal em relação à questão da Petrobrás em Sergipe.

Bienal supera – A Bienal do Livro de Itabaiana, este ano, superou expectativas dos promotores pelo número de escritores e a frequência.

De forma precoce – Um estudo concluiu que o consumo excessivo de proteínas, que acontece por exemplo em dietas que restringem carboidratos, pode levar ao envelhecimento precoce.