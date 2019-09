Aracaju recebe selo do Governo Federal por práticas de sustentabilidade

Por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema), A Prefeitura de Aracaju recebeu do Ministério do Meio Ambiente (MMA) o selo Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P), conferido a instituições públicas ou privadas que se comprometem a adotar práticas baseadas no conceito de sustentabilidade, ou seja, que consiga suprir as necessidades da geração atual, garantido a capacidade de atender às demandas das gerações futuras sem esgotar os recursos naturais.

A adesão ao programa A3P faz parte do Planejamento Estratégico da atual administração municipal. Assim, desde 2017, a Prefeitura de Aracaju passou a adotar medidas sustentáveis no Centro Administrativo e secretárias e órgãos municipais.

“Com as medidas que adotamos, passamos a cuidar da cidade de dentro da administração para fora, ou seja, todas as ações estão sendo revertidas em benefícios para a cidade do hoje e, consequentemente, a do amanhã, afinal, é disso que se trata o termo sustentabilidade. O selo que recebemos se refere ao exercício do ano de 2018 e seguimos com as práticas e sendo monitorados pelo Ministério do Meio Ambiente”, explica o secretário municipal do Meio Ambiente, Alan Alexander Lemos.

De acordo com o secretário, a adesão ao programa é voluntária, ou seja, órgãos e instituições que se interessam aderem à proposta. O secretário Alan Lemos destaca que, tornar Aracaju uma cidade sustentável é objetivo da gestão como um todo, então, há empenho em continuar com as práticas e, mais do que isso, fortalecê-las cada vez mais.

“A partir do momento em que aderimos ao programa, passamos a ser monitorados pelo Ressoa, o Sistema de Monitoramento de Gestão Socioambiental. Através dele, a Prefeitura envia relatórios anuais sobre as medidas que estão sendo adotadas e o Ministério faz a avaliação, a partir da qual são concedidos os selos A3P. Porém, apesar de monitoramento do Ministério ser anual, do ponto de vista da Prefeitura é permanente”, ressalta o secretário municipal do Meio Ambiente.

Para aderir ao programa, alguns passos precisam ser cumpridos, como explica a diretora do Planejamento e Desenvolvimento Institucional da Sema, Ivana Sobral. “O primeiro passo é criar uma comissão gestora da A3P; em seguida, faz-se o levantamento de dados da situação socioambiental da instituição. De posse do levantamento, define-se as atividades e projetos prioritários para a implantação da A3P, para a fase de mobilização e conscientização dos servidores a respeitos das práticas a serem empregadas. Por fim, o monitoramento das ações. Apesar de todos esses passos fazerem parte dos critérios de adesão ao programa, a Prefeitura já tinha tudo isso delineado no Planejamento Estratégico, então, foi apenas uma questão de tempo colocar em prática”, frisou.

Práticas

Uma das práticas mais recentes adotada pela Prefeitura de Aracaju foi a implantação do AjuInteligente que, por ser um sistema que engloba serviços de todos órgãos e secretarias municipais, leva à economia de papel, poupando 150 árvores e 11,5 milhões de litros de água por mês.

“Além disso, realizamos a coleta seletiva toda semana, adotamos o bicicletário, reutilizamos a água dos ar condicionados, incentivamos a redução do uso de copos plásticos, utilizamos lâmpadas de led para reduzir o consumo de energia elétrica, como também realizamos uma série de palestras voltadas para os servidores no sentido de conscientizar e mobilizar. Tudo isso já faz parte do nosso planejamento, mas, aderir a programas como o A3P e ganhar o selo fortalece o nosso papel enquanto administração municipal”, completa o secretário Alan Lemos.

