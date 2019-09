ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS SUPERIORES DA PM E BM INICIA SUAS ATIVIDADES

17/09/19 - 17:14:56

Associação dos Oficiais Superiores da Polícia Militar e do Bombeiro Militar do Estado de Sergipe inicia suas atividades. A entidade foi fundada no dia 30 de abril deste ano, com a finalidade de representar os oficiais superiores da Polícia e Bombeiro Militar do Estado de Sergipe

A Associação dos Oficiais Superiores da Polícia Militar e do Bombeiro Militar do Estado de Sergipe (ASSOF-SE) informa que está funcionando no Centro Comercial Boulevard, sala 05, na Rua Riachuelo, n° 1002, Bairro São José, em Aracaju.

A entidade foi fundada no dia 30 de abril deste ano, com a finalidade de representar os oficiais superiores da Polícia e Bombeiro Militar do Estado de Sergipe, no que diz respeito aos atos inerentes à manutenção e garantia dos direitos e prerrogativas destes.

De acordo com o presidente da associação, coronel da reserva Edmílson Batista Barros, o desempenho dessas ações irá contribuir para a prestação do serviço de segurança pública de qualidade.

Fonte: PM/SE