Cabo Amintas promete expor vereadores contrários à CPI da Máfia dos Shows

17/09/19 - 06:54:59

Na noite desta segunda-feira, 16, o programa “Nas Ruas”, live liderada pelo vereador Cabo Amintas (PTB) e divulgada através de suas redes sociais, aconteceu diretamente do estúdio da SD TV, o mais novo veículo de comunicação de Sergipe.

Amintas iniciou a live lamentando sobre os tratamentos que os policiais recebem da justiça por fazerem o seu trabalho. Mostrando um vídeo sobre uma ocorrência registrada em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, onde dois policiais terminam agradecidos por um suspeito, o vereador foi enfático ao comentar sobre a benevolência da justiça que concedeu, horas depois do ocorrido, liberdade ao agressor.

“Vamos ver as imagens feitas pela câmera do policial, no momento em que ele foi agredido, nocauteado pelo vagabundo. E depois esse elemento falando na frente do juíz que tem dois filhos e um caminhão para pagar. O policial já estava no chão e ainda recebeu chute na cabeça, ele ainda está internado mas o vagabundo já está solto. Isso aconteceu em Santa Catarina, mas eu queria que esse vagabundo viesse morar em Sergipe para conhecer a polícia daqui. Se a situação fosse ao contrário, a polícia seria julgada como despreparada, arbitrária e o policial seria marginal”, disse indignado com a situação.

Continuou a live mostrando imagens da ação de marginais, agora numa ocorrência de assalto na cidade de Itabaiana. “Os vagabundos estão se sentindo a vontade para agir. Infelizmente, na hora do assalto não passou uma viatura policial. É por isso que sou a favor de armar a população, vejam que absurdo como o marginal age na certeza da impunidade, as pessoas estão sendo humilhadas”, declarou Cabo Amintas.

Mostrou também a atuação de policiais da Rocam de São Paulo. “Recebemos imagens de uma perseguição maravilhosa, a ação dos policiais foi precisa, o vagabundo tentou escapar de todas as formas, mas foi pego. Posso dizer que o Getam de Sergipe não deixa a desejar. Temos imagens aqui que mostram a criação do Getam, o início da equipe de aço da polícia sergipana. Esse grupamento foi muito bem treinado para perseguições e com manobras de risco utilizando motocicletas, até os policiais da Bahia vem aqui fazer o treinamento com o Getam”, elogiou Amintas.

Além disso, mostrou vídeos de “milagres” feitos pela polícia brasileira. “O povo reclama da polícia, mas descobrimos um vídeo onde a polícia opera milagres, como Jesus fazia. O policial diz levanta-te e anda, veja o milagre quando os vagabundos começam a andar. Um safado empurra a caderia enquanto o outro finge que é deficiente, também aparece outro que finge ser mudo. Parabéns a Polícia Militar que está operando milagres na vida desses vagabundos.

Para concluir, Amintas mudou de assunto, passou a falar sobre a “Máfia dos Shows”. “Amanhã vou mostrar na tribuna a cara dos vereadores que disseram sim e os que disseram não para a abertura da CPI. Cabe a população julgar o porque de quem disse não para a investigação, o porque dos vereadores terem medo dessa investigação. É lamentável, sabemos que o esquema criminoso desviou milhões de reais”, declarou o parlamentar.

Fonte: Assessoria de imprensa do vereador Cabo Amintas