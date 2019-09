Conheça os selecionados para o Sescanção 2019 que acontecerão dias 13 e 18

A comissão de seleção da Mostra Sergipana de Música – Sescanção 2019, escolheu os participantes que farão suas apresentações na fase de eliminatórias deste ano. As apresentações acontecerão nos dias 13 e 18 de outubro e irão qualificar os participantes da apresentação final, que acontecerá no dia 24 de outubro no Teatro Atheneu.

Foram inscritos 105 trabalhos de vários artistas nas categorias Instrumental e Canção. Ara Trio, Dayvisson Lima Trio, Grupo Dissonantes, Lucas Rodrigues, Saulo Ferreira, grupo Taco de Golfe e Vinícius Matos foram escolhidos para as apresentações de música instrumental. Já para a categoria de música cantada, foram selecionados Aline Andriola, Carla Costa, Vodoo Cigano, Sérgio Lima, Laiz Fernandes, Luno Torres, Mahuike Andrade, Maria Cristina Carvalho, Mamah, Celina Vitória, Zé Firmino Malaquias, Pedro Luan, Banda Manifestação, Rayra Mayara, Réger Kbeleira, e a dupla Roquinho e Rômulo Sandes.

Para o caso de substituição, poderão ser convidados os artistas Alberto Silveira e Djalma, na categoria Instrumental e Samba Experimento de Garagem, Sandy Alê, Aliciane Cardoso e José Alef.

O presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Laércio Oliveira, valorizou a qualidade musical apresentada pelos participantes e destacou que o universo musical sergipano tem uma grande movimentação com o Sescanção.

“A história da música contemporânea de Sergipe tem uma grande participação do Sescanção. Estou muito feliz com a inscrição de mais de 100 trabalhos para a mostra desse ano, o que demandou muita atenção da comissão de seleção, que fez um excelente trabalho, escolhendo o melhor da música de nosso estado para a fase de eliminatórias. Tive a oportunidade de ouvir um pouco das audições e fiquei muito feliz com a sonoridade apresentada. Tenho certeza que será difícil para o público escolher os finalistas desse ano, pois as músicas apresentadas são sensacionais”, destacou Laércio.

Após a fase de eliminatórias serão conhecidos os artistas que irão subir ao palco do Teatro Atheneu, no dia em que celebramos a sergipanidade. Os finalistas irão concorrer a uma premiação patrocinada pela Fecomércio, de R$ 10 mil, sendo R$ 5 mil para o primeiro colocado, R$ 3 mil para o segundo e R$ 2 mil para o terceiro escolhido pelo corpo de jurados. Entretanto, o voto do público que participar pelas redes sociais será o de maior valor para a escolha do grande vencedor.

Por Fabricio Santiago