EDVALDO NOGUEIRA ANUNCIA A VOLTA DO PROJETO VERÃO EM 2020 EM ARACAJU

17/09/19 - 10:07:01

O prefeito Edvaldo Nogueira anunciou, na noite desta segunda-feira, 16, o retorno de uma das maiores festas da capital sergipana ao calendário cultural da cidade: o Projeto Verão. Em mais uma #LiveComEdvaldo, transmissão ao vivo pelas redes sociais realizada quinzenalmente, o gestor informou, ao responder a um seguidor, que o evento voltará a ser realizado em 2020 com novo formato. Assim como aconteceu com o Forró Caju, Natal Iluminado e o Réveillon, com o regresso da festa, Edvaldo cumpre mais um compromisso firmado com os aracajuanos.

“O Projeto Verão volta no ano que vem. Eu não ia anunciar agora, mas como fui questionado, aproveito para confirmar que a festa vai acontecer. Não terá o mesmo tamanho de antes, vamos adotar outro formato, mas será um Projeto Verão muito legal e com o mesmo nível de qualidade de todas as festas que realizamos. É só esperar para ver”, destacou o prefeito.

Edvaldo enfatizou que os recursos para realização do evento, inclusive, já estão garantidos. “O deputado federal Fábio Mitidieri vai colocar uma emenda para a festa. Já está tudo certo. A data exata ainda não foi definida, mas posso adiantar que entre janeiro e fevereiro, a festa acontece e será maravilhosa. Anotem aí”, frisou.

Desde que retornou ao comando da administração municipal, Edvaldo buscou parcerias com entidades públicas e privadas para restabelecer o calendário cultural de Aracaju. Já no primeiro ano de gestão, foram retomadas festas muito aguardadas pelos aracajuanos, como o Natal Iluminado e Réveillon.

Já o Forró Caju foi retomado em 2018 e voltou a ser realizado neste ano, atraindo milhares de pessoas para a região dos Mercados Centrais. Com o retorno do Projeto Verão, todos os eventos comemorativos da capital sergipana estão de volta, o que efetiva o cumprimento do compromisso firmado por Edvaldo com a população de devolver à cidade um calendário festivo, responsável por movimentar a economia e o turismo em Aracaju.

Foto Ana Licia Menezes