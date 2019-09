EDVALDO SE REÚNE COM MARIA DO CARMO PARA DISCUTIR EMENDAS PARA ARACAJU

17/09/19 - 13:35:23

O prefeito Edvaldo Nogueira recebeu, em seu gabinete, na manhã desta terça-feira, 17, a senadora Maria do Carmo. Eles discutiram a destinação de emendas parlamentares ao Orçamento da União de 2020, especialmente a emenda impositiva de bancada, para Aracaju. A parlamentar se colocou à disposição do prefeito para direcionar recursos para o município. Maria do Carmo estava acompanhada do ex-vice-prefeito de Aracaju, José Carlos Machado.

“Tivemos uma reunião muito produtiva. Começamos a discutir as emendas parlamentares, pois já se aproxima o prazo de apresentação das propostas. Desde já pedi o apoio da senadora à emenda impositiva de bancada que é destinada todos os anos para Aracaju. Ficou estabelecido que teremos um novo encontro em Brasília para dar prosseguimento a esta discussão”, afirmou o prefeito.

A senadora Maria do Carmo reiterou sua disposição em destinar recursos para Aracaju e colocou seu mandato à disposição da capital sergipana. “Daremos prosseguimento a esta conversa para definirmos as áreas para as quais apresentaremos emendas. Temos de 1º a 20 de outubro para definir as emendas”, explicou.

Foto Ana Licia Menezes

Por Valter Lima